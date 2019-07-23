‘Dark’tan çıktı MIX’e geliyor
Zorlu PSM tarafından bu yıl 15-16 Kasım tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenecek MIX Festival’in ilk grupları açıklandı.
İki gün boyunca, elektronik, indie ve dans müziklerinden pek çok performansın yanı sıra yan etkinliklere de ev sahipliği yapacak MIX Festival, ‘Dark’ dizisinin tema müziğiyle akıllara kazınan Apparat (Live), Frankfurt elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Booka Shade, Lo-fi house sesleriyle ruha dokunan ve elektronik müziğe farklı bir dokunuş katan İngiliz prodüktör Ross From Friends (Live), disko, funk ve soul etkili Fransız grup Isaac Delusion’ın yanı sıra N’TO ve The Radio Dept.’i konuk edecek. Festival biletleri 22 Temmuz’dan itibaren Zorlu PSM gişeleri, zorlupsm.com ve biletix.com üzerinden satışta olacak.
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