Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Darısı Başımıza dizisi dün akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Romantik komedi türündeki Darısı Başımıza’nın son bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Kardeşinin İzmir'de tanıştığı adamın Ozan olduğunu öğrenen Rüya, zor anlar yaşadı. Yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. İşte Darısı Başımıza yeni bölümünden ilk görüntüler.
Darısı Başımıza ekran macerasında üç haftayı geride bıraktı. Genç isimlerin ağırlıklı olduğu dizinin son bölüm finalinin hemen ardından yeni fragman paylaşıldı. Öykü’nün, Cem’le ayrıldığını ailesine açıkladığı Darısı Başımıza 4. bölüm fragmanında Zerrin, Öykü’ye tepki gösteriyor. Öykü ve Ozan arasında tansiyon giderek yükselirken Zerrin, Öykü’nün Cem’le evlenmek istememesini kabullenemiyor. Öykü’yü sorularıyla sıkıştıran Zerrin, “Cem’den de saklamışsın ama anlamış çocuk. Senin onu neden terk ettiğini işte!” sözleriyle Öykü’yü heyecanlandırıyor.
Darısı Başımıza’nın 3. bölümünde Ozan’ın ağır sözleriyle sarsılan Öykü, kendini inat uğruna Cem’le nişanı hızlandırırken bulur. Öte yandan kardeşinin İzmir’de tanıştığı adamın Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak için harekete geçer. Ancak Rüya’nın ilk koruma denemesi ufak bir kazayla sonuçlanacaktır. Kızının mutluluğu için Canan’a tahammül etmek zorunda kalan Zerrin’in, Canan’ın bir kez daha onun baba yadigârı hikâyesini çalmasıyla sabrı taşar. Ancak Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdir. Cem’in ayağını burkmasıyla, Tekinsoy konağı bir kez daha hareketlenir. Öykü ve Ozan arasında ki tansiyon git gide yükselirken, Cem hasta yatağında eğlence peşindedir. Artık herkes köşeye sıkışmıştır. Bu esnada birbirinden sürekli kaçmaya çalışan Öykü ve Ozan, her fırsatta bir araya gelmek zorunda kalır. Daha fazla dayanamayan Ozan, her şeyi Cem’e itiraf etmeye karar verir. Bunu öğrenen Rüya, Merter ve Öykü’yü de alarak Ozan’ın peşine gider. Herkesin darmadağın olmasından korkan Öykü, Ozan’ı durdurabilecek midir?
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