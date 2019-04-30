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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)
30.04.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Darıca'da vahşi cinayet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını katletti

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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Birkan Ö. (20) iddiaya göre kendisinde yaşça büyük bir kadınla birlikte olmasına karşı çıkan babası Fethi (49) ve annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü.

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  • Darıcada vahşi cinayet
  • Darıcada vahşi cinayet
  • Darıcada vahşi cinayet
  • Darıcada vahşi cinayet
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Olay, saat 02.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Birkan Ö. kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda tartışma çıktı. Birkan Ö., evin salonunda bulunan özel güvenlik görevlisi babası Fethi Ö. ile banyodaki annesi Dilek Ö.'yü tüfekle ateş ederek öldürdü.

Bu sırada, çiftin 14 ve 2 yaşlarındaki kızları yataklarında uyurken, Birkan Ören evden çıkarak kaçtı. Sabah Fethi Ö.'nün işe gitmemesi üzerine evine gelen mesai arkadaşlarına çiftin büyük kızları uyanarak kapıyı açtı. Çocuk uyandığında anne ve babasının öldüğünü görürken, Fethi Ö.'nün mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Anne ve babasını öldürerek olay yerinden aracıyla kaçan Birkan Ö., Cami Mahallesi’nde aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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