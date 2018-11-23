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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.11.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Feci olayın ardından bugün... 7 kişi hayatını kaybetmişti...

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Feci olayın ardından bugün... 7 kişi hayatını kaybetmişti...

İstanbul'da vefat eden Şerife Alptekin'in cenazesini Malatya'nın Hekimhan ilçesine götürenlerin içinde bulunduğu minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 7 kişiden 6'sı ile Alptekin'in cenazesi Darende ilçesinde toprağa verildi. 1 kişinin cenazesi ise İstanbul'da toprağa verildi.

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  • Kazada ölenler Darendede gözyaşlarıyla toprağa verildi
  • Kazada ölenler Darendede gözyaşlarıyla toprağa verildi
  • Kazada ölenler Darendede gözyaşlarıyla toprağa verildi
  • Kazada ölenler Darendede gözyaşlarıyla toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün sabah saatlerinde Darende- Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'da vefat eden Şerife Alptekin cenazesi, yakınları tarafından memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesine götürülmek istendi. Ümraniye Belediyesi, Şerife Alptekin'in cenazesi ile akrabalarının memlekete gitmesi için Cevdet Aysel yönetimindeki 34 AFA 667 plakalı midibüsü tahsis etti. Cevdet Aysel'in kullandığı midibüs, Darende'nin Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı ve taklalar atarak devrildi. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu midibüstekiler için sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekipler sevk edildikleri bölgede yaralıları midibüsten çıkarıp ilk müdahaleleri yaparken, midibüste bulunan yolculardan Nesrin Alptekin (48), Cuma Alptekin (45), Zeynep Alptekin (35), Derya Alptekin (35), Gültaze Karaca (68), Mesut Akgün (38) ve Sevim Topay (58) hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Gültaze Karaca'nın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderilirken, diğer 6 kişi ve İstanbul'da vefat eden Şerife Alptekin için Şehir Mezarlığı'ndaki camide tören düzenlendi. Törene AK Parti milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, yaşamını yitirenlerin akrabaları ve vatandaşlar katıldı. 

Ölenlerin yakınlarının gözyaşı döktüğü törende İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 7 kişi, Şehir Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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