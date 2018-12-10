Darbukacı kavgasında amigoyu öldürdüler
Denizli’de bir eğlence mekanında müşteriler ile darbukacı arasında tartışma çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada seken kurşunlardan biri Denizlispor amigosu Haydar Varan’ı öldürdü.
Denizli'de bir eğlence mekanında önceki gece geç saatlerde meydana gelen olayda, tabanca ile vurulan Denizlispor amigosu Haydar Varan öldü, darbukacı Seyhan D. ise yaralandı. Pamukkale Mahallesi Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'ta bulunan eğlence mekanında 7-8 kişi olarak bir masada oturup eğlenen grup, darbuka çalan Seyhan D'yi masalarına çağırıp yanlarından ayrılmamasını istedi. Olay çıkacağını anlayan Seyhan D, masadan uzaklaşmaya çalışırken bir kişi "Ben sana masadan ayrılmayacaksın demedim mi?' diyerek bıçağını çekip karnından yaraladı.
CAN HAVLİYLE KAÇTI
Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre; Can havliyle mutfağa doğru yönelen Seyhan D'nin arkasından tabanca ile ateş eden bir kişi Seyhan D'yi bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de mutfaktaki arkadaşı Erkan S'yi ziyarete gelen amigo Haydar Varan'ın sırtından girip boynundan çıktı. Olay yerine çağrılan 112 ekibi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Haydar Varan yaşamını yitirdi. Tedavi altına alına Seyhan D'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan zanlılardan O.D. ile M.D'yi Denizli çıkışında, Acıpayam yolu üzerinde yakaladı. Polis olayla ilgili olarak toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Sanıkların sorgulaması sürüyor.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Denizlispor Kulübü, üzücü olay sonrası resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı taziye mesajında "Tribünlerimizin sevilen ismi taraftar grubu lideri Haydar Varan'ın, yaşanan elim bir olayda vefat ettiğini teessürle öğrendik. Merhum Haydar Varan'a Allah'tan rahmet, başta merhumun ailesi ve yakınları olmak üzere sevenlerine ve taraftarlarımıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Çınar Horoz Gençlik taraftar grubu için de amigoluk yapan Haydar Varan'ın ölüm haberini alan arkadaşları, Değirmenönü Mahallesi'ndeki evine taziye için gitti. Denizlispor Başkan Yardımcısı Yasin Özpek de taziye evine giderek bekar olan Koç'un yakınlarına ve taraftarlara başsağlığı diledi.
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