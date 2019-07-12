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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.07.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

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Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

Anadolu Ajansı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, FETÖ'nün hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederek verdiği mücadele sırasında çekilen arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi.

Anadolu Ajansı (AA), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederken çekilen, arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi.

Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi


FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye yaşattığı karanlık geceden objektife yansıyan destansı mücadelenin tarihi kareleri, AA tarafından derlendi. Fotoğraflarda, Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan halkın, darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı araçlara müdahale ettiği, darbecilerin araçlarını engellediği ve ele geçirdiği anlar yer alıyor.

Fotoğrafların çekildiği yerler arasında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kızılay Meydanı, Maltepe, TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı önü, İstanbul'da ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim Meydanı, Vatan Caddesi ve Atatürk Havalimanı bulunuyor.

KRİTİK NOKTALARI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında askeri araçların önünde canlarını siper eden vatandaşlar, cuntacıların amaçlarına ulaşmasına engel oldu.

Türkiye tarihinin en karanlık günlerden biri olan 15 Temmuz'da darbeciler başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülke genelinde kritik noktaları hedef aldı.

Birçok birlikteki tank ve zırhlı araçların kışla dışına çıktığı hain darbe girişiminde, Ankara'da TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet, TÜRKSAT, MİT ve TRT ele geçirilmeye çalışıldı.

İstanbul'da da benzer görüntülerin yaşandığı gecede, stratejik bölgeleri kontrolleri altına almaya çalışan darbeciler, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini askeri araçlarla trafiğe kapattı. Atatürk Havalimanı'nı zırhlı araçlarla kontrol altına almaya çalışan cuntacılar, emniyet noktaları ve medya kuruluşları ile kritik yerlere asker gönderdi.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI İLE VATANDAŞLAR SOKAKLARA İNDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm yurtta sokaklara çıkan vatandaşlar, darbecilere karşı verdikleri mücadeleden başarıyla çıktı.

Kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaş ve meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. Vatandaşlar kimi zaman üzerlerine çıkarak, kimi zaman ise önlerine geçerek ya da yatarak tank ve zırhlı araçları durdurmayı başardı.

Vatandaşların ölümü düşünmeden darbeye karşı durduğu bu gecede 251 vatandaş şehit, 2 binin üzerinde kişi ise gazi oldu.



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