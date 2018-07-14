Darbesiz bir gelecek için...

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde İstanbul uluslararası katılımcılarla bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Dünyadan ve Türkiye’den akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı ‘Uluslararası 2. Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu’, 16 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Siyasetçiler, hukukçular, STK temsilcilerinin katılacağı, beş oturumdan oluşacak sempozyumun düzenleyicilerinden Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Ahmet Akcan, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Güney Amerika, Ortadoğu hatta Avrupa ülkelerinde pek çok askeri darbe yaşandığını belirtiyor: “Dünyada yaşanan bu acı tecrübelerden maalesef Türkiye de payına düşeni aldı. Kurulduğu 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 askeri darbelerine, 27 Nisan e-muhtırasına maruz kaldı. Bunun yanında, sonuncusu 15 Temmuz 2016’da olmak üzere pek çok darbe girişimi yaşadı. Türkiye tarihinde ve belki dünya tarihinde ilk kez sivil halk 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişimine silah kullanmadan karşı koydu ve dış destekli bu darbe girişimini başarıyla püskürttü.”

Akademik ve hukuksal zeminde mücadele

Sempozyumda ‘15 Temmuz ve İslam Dünyası’ başlığı altında Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi, Samir Altunkaya ve Muhammed Muhtar, Arap dünyasındaki yansımaları ve demokrasi umutlarını anlatacak.

Darbe yargılamalarındaki sürecin de uzmanlar tarafından paylaşılacağını dile getiren Akcan, “Darbe ve işgal girişimi karşısında sivil halk hiçbir silah kullanmadan direndi. Belki de darbeler tarihinde ilk defa böyle bir başarı elde edildi. Biz de darbeyle akademik ve hukuksal zeminde nasıl mücadele edilebilir konularında, hukuk ve demokrasi temelli darbeyle mücadele platformları oluşturarak farkındalık oluşturmak istiyoruz” diyor.

Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan ise 35 ülkede teşkilatlarının bulunduğunu belirterek hak ihlalleriyle ilgili çalıştıklarını ifade ediyor. FETÖ’nün hain darbe girişiminin Arap ülkelerindeki darbelerin şekline benzediğini belirten Ceylan, bir amaçlarının da darbe yaşayan ülkelerde tehlikelere karşı kamuoyu oluşturmak olduğunu aktarıyor.

Açılış konuşmasını Binali Yıldırım ve Abdulhamit Gül yapacak

Türkiye Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, Türkiye Adalet Akademisi ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında İbn Haldun Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı’nın destek verdiği ‘Uluslararası 2. Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu’nun açılış konuşmasını eski Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yapacak. Sempozyumda ayrıca eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz, Av. Hüseyin Aydın, Tunuslu Nahda Hareketinin lideri Dr. Raşid Gannuşi, Av. Samir Altunkaynak, Tarık el Haşimi, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve Aleksandr Dugin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim konuşacak.