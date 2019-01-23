Darbenin merkezinde parmak izi çıktı

ANKARA 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, önceki gün sunulan 713 sayfalık savcılık mütalaasında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen ‘FETÖ imamı’ Kemal Batmaz ile ilgili önemli bilgilere yer verildi. Mütalaada Batmaz’ın 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin yönetildiği merkezlerden biri olan, FETÖ’nün sivil imamları ve darbeci üst düzey askerlerin konuşlandığı Akıncı Hava Üssü’ndeki 143. Filo’da olduğunu gösteren kanıta ulaşıldığı belirtildi. Mütalaada, 143. Filo hizmet binasında yapılan aramalarda elde edilen ‘CB, Fırat+SAT/1/2 TİM Akademi…’ ve ‘1. Görev/Lider Planlaması...’ ile başlayan el yazılı belge üzerinde Batmaz’ın sol baş parmak izinin tespit edildiği belirtildi.

GÜLEN İÇİN SIRA BEKLEMİŞ

Batmaz ile ilgili tanık ifadelerine de mütalaada yer verildi. Tanık Ersin Doğruer ifadesinde, Batmaz’ı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki evinde gördüğünü, görüşme için sırada beklediğini söyledi. Doğruer’in adı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede de yer almıştı. Doğruer’in, saldırıyla ilgili davanın sanıklarından Ersin Bayram’ın ortağı olduğu Turquoise Global Eğitim Turizm ve Yatırım Danışmanlık Limited Şirketi’nin 2015’te beş ay süreyle hissedarı olduğu ifade edilmişti.

ADİL ÖKSÜZ’Ü TANIYOR

Mütalaada, Batmaz’ın, tanımadığını iddia ettiği firari FETÖ imamlarından Adil Öksüz’ün eşiyle aynı şirkette çalıştığı da ifade edildi.

Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün, Batmaz’ın yöneticisi olduğu Gurmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.’de SGK kaydı bulunduğu belirtilirken, “Dolayısıyla sanık Kemal Batmaz ile Adil Öksüz’ün birbirlerini tanıdıkları ve örgüt içinde birlikte görev yaptıkları anlaşılmıştır” denildi.

ANKESÖRDEN DEFALARCA ARANMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kemal Batmaz’ın ankesörlü telefonlardan arandığını gösteren delilleri dosyaya sunduğu da mütalaada belirtildi. Batmaz’ın kullandığı Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Tic. A.Ş. adına kayıtlı 0530 60 XX.... numaralı hat ile 2011-2014 yılları arasında çoğunluğu İstanbul’dan olmak üzere çok sayıda ankesörlü telefondan arandığı aktarıldı. Mütalaada, Batmaz’ın ankesörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen askerlerin isimlerine de yer verildi. Bu kişilerin arasında, eski Hava Harp Akademisi Dekanı Ahmet Gümüş, o dönem Konya 4. Ana Jet Üssü’nde kıdemli albay olarak görev yapan Hakan Dinç, eski Hava Harp Okulu alay komutanı kurmay albay Hüseyin Ergezen ve Belçika’da görevli kıdemli albay Erdoğan Benli’nin olduğu belirtildi.

18 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü ankesör soruşturması kapsamında “etkin pişmanlıktan yaralanan askerlerin ifade ve teşhisleri” ile tespit edilen ve Batmaz’a bağlı olarak çalıştığı belirtilen 18 sivil mahrem hakkında da gözaltı kararı verildi.