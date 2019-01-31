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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Darbecilerin savunmasını çökerten ses kaydı ortaya çıktı

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Kara Harp Okulu Komutanlığı darbe girişimi davası sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A'nın telefon görüşme kaydı, karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor. Sanık Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran arkadaşına, "Her yer tank, her yer asker. Bildiğin darbe oldu yani" cevabını verdikten sonra "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim" önerisinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davanın tutuklu sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A arasında geçen telefon görüşme kaydı, darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor.

AA'nın ulaştığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı davasının görüldüğü Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, iki subay arasında geçen görüşmenin ses kaydı, darbeci sanıkların 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin yalanlarını bir kez daha ortaya koydu.

Kaydın yer aldığı CD için hazırlanan bilgi notuna göre, sanık Kör ile A.A. arasında geçen görüşme, masa telefonu tarafından otomatik olarak kaydedildi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde mesaisi olmadığı halde karargaha gelen sanık Kör, mühimmat ve silah aldıktan sonra 1 nolu nizamiye bölgesine geçti. 

Kendisi gibi subay olan Fethiye'deki arkadaşı A.A'yı arayarak gelişmeler hakkında bilgi veren Kör, uçakların Meclis üzerinden alçaktan uçuş yaptığını, Ankara'nın birçok noktasının ise tanklar tarafından tutulduğunu söyledi.

Dönemin Okul Komutanı Tuğgeneral İzzet Çetingöz'ün "siyasilerle hareket ettiği" için alıkonulduğu bilgisini de veren Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran A.A'ya "Bildiğin darbe oldu yani." cevabını verdi.

Sanık Kör, bu duruma anlam veremeyen A.A'ya "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim." diye öneride bulundu.

Sanık Kör'e tepki gösteren A.A, "Saçma sapan konuşma." karşılığını verdi.

İHANETİN SES KAYDI

Sanık Kör ile A.A arasında 15 Temmuz akşamı geçen telefon görüşmesi şöyle:

Sanık Kör: Efendim.

A.A: Devre ne haber ne yapıyorsun?

Sanık Kör: Kardeşim iyiyim, bir şey yaptığımız yok, emniyet aldık, bekliyoruz.

A.A: Hayırdır, Harp Okulunda mı?

Sanık Kör: Evet, evet.

A.A: Ankara'nın üzerinde jetler uçuyormuş, hayırdır var mı öyle bir şey?

Sanık Kör: Meclisin üzerinde alçak uçuş ile uçuyorlar. Her yer tank, her yer asker. Bildiğin darbe oldu yani.

A.A: Darbe marbe olmaz oğlum ya.

Sanık Kör: Abi oldu. Şu anda nizamiyedeyim, 1 nolu nizamiyeyi tutuyorum.

A.A: Darbe mi diyorsun yani?

Sanık Kör: Ya net ya net.

A.A: Sana bilgi falan nerden geldi, konuyla ilgili?

Sanık Kör: Abi bizim okul komutanı tutuklandı.

A.A: Niye?

Sanık Kör: Okul komutanı tutuklandı.

Sanık Kör: Alo...

A.A: Alo... Duyuyorum yani de okul komutanı nasıl tutuklanır? Asker tarafından mı tutuklandı?

Sanık Kör: Siyasilerle beraber olduğu için tutuklandı.

A.A: Allah Allah...

Sanık Kör: Neyse kardeşim, emniyet işleri var bizim burada, daha sonra konuşuruz.

A.A: Tamam kardeş sonra haberleşiriz.

Sanık Kör: Sonra konuşuruz, tamam kardeş. Sen de şeyde misin?

A.A: İlçedeyim.

Sanık Kör: Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim.

A.A: ... (küfrediyor)

Sanık Kör: Ciddiyim ya.

A.A: Bana böyle bir emir gelmeden yapamayız zaten, hadi görüşürüz. Saçma sapan konuşma.

Sanık Kör: Ya ya... Hadi bay bay.

A.A: İhbar falan gelmiştir.

Sanık Kör: Sen öyle zannet. Tamam hadi görüşürüz.

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