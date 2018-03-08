Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Darbecilere yargıdan ağır darbe

    Darbecilere yargıdan ağır darbe

    AA
    08.03.2018 - 15:51 | Son Güncelleme:

    Darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 104 davada, 586'sı ömür boyu olmak üzere darbeci 797 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan ve bugüne kadar tamamlanan 104 davada, 586'sı ömür boyu olmak üzere darbeci 797 sanık hapis cezasına mahkum edildi. Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma başlatıldı.

    Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı. Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 283 davadan 104'ü tamamlandı.

    797 SANIĞA AĞIR CEZA 

    Karara bağlanan davalarda 253 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 22 general, 166 subay, 31 astsubay, 1 uzman çavuş, 17 askeri öğrenci, 4 mühendis de yer aldı.

    Sanıklardan 333'ü için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 211 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Eski 6 general, 109 subay, 46 astsubay, 51 uzman çavuş, 50 askeri öğrenci, 5 polis de müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti.

    YARGI HIZLANDI

    Davaların karara bağlanma tarihlerine bakıldığında yargılamaların son 8 ay içerisinde hızlandığı görülüyor. Darbe girişimine yönelik ilk karar 5 Ocak 2017 tarihinde verildi. Bu tarihten geçen yılın temmuz ayına kadar geçen sürede 6 dava sona erdi. Yargılamaların hızlanmasıyla son 8 ayda 98 dava tamamlanarak karara bağlandı.

    Darbecilere yargıdan ağır darbe

    Etiketler: FETÖ , terörle mücadele , Darbe Girişimi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri