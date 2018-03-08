Darbecilere yargıdan ağır darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan ve bugüne kadar tamamlanan 104 davada, 586'sı ömür boyu olmak üzere darbeci 797 sanık hapis cezasına mahkum edildi. Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı. Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 283 davadan 104'ü tamamlandı.

797 SANIĞA AĞIR CEZA



Karara bağlanan davalarda 253 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 22 general, 166 subay, 31 astsubay, 1 uzman çavuş, 17 askeri öğrenci, 4 mühendis de yer aldı.

Sanıklardan 333'ü için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 211 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Eski 6 general, 109 subay, 46 astsubay, 51 uzman çavuş, 50 askeri öğrenci, 5 polis de müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti.

YARGI HIZLANDI



Davaların karara bağlanma tarihlerine bakıldığında yargılamaların son 8 ay içerisinde hızlandığı görülüyor. Darbe girişimine yönelik ilk karar 5 Ocak 2017 tarihinde verildi. Bu tarihten geçen yılın temmuz ayına kadar geçen sürede 6 dava sona erdi. Yargılamaların hızlanmasıyla son 8 ayda 98 dava tamamlanarak karara bağlandı.