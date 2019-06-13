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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.06.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Darbecilerden "sosyal faaliyet" yalanı

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Darbecilerden "sosyal faaliyet" yalanı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski kursiyer pilot Orhan Kuzucu, sözlerine üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek başladı.

Olay günü mesainin erken bitirilerek darbeden haberi olmayan personelin kışla dışına gönderildiği ve Akıncı'da kalanların haberdar oldukları yönündeki suçlamayı reddeden Kuzucu, amirlerince verilen emir doğrultusunda üstte kalmaya devam ettiğini anlattı.

Kendisine darbeye katılması yönünde emir verilmediğini, darbe teşebbüsünü ertesi gün evinde öğrendiğini iddia eden Kuzucu, "Darbeye yönelik bir emir almadım, o gece aldığım emirler İç Hizmet Kanunu'na ve yasalara uygundur. Darbeyi bir gün sonra ailemin Çubuk'taki evine gittiğimde öğrendim." ifadelerini kullandı.

Sanık Kuzucu, FETÖ mensubiyetine dair itirafçı ifadelerini kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

KARAKUŞ'UN EMRİYLE MESAİYE DEVAM ETMİŞLER

Sanık eski kursiyer teğmen Zübeyir Güler de 15 Temmuz'da filo komutanı olan sanık eski yarbay Hakan Karakuş'un kursiyer teğmenlerle görüşeceğinin söylenmesi üzerine Akıncı'da kalmaya devam ettiğini, bu sırada darbe girişiminden habersiz olduğunu savundu. 

Karakuş'un emri doğrultusunda bazı teğmenlerle lojman nizamiyesinde görevlendirildiklerini ve üsse gelenleri gitmek istedikleri yerlere yönlendirdiklerini anlatan Güler, üsse gelenlerin, "Sosyal faaliyet için geldik.", "Harekat komutanını görmeye geldik." şeklinde beyanlarda bulunduklarını söyledi.

Güler, kendisinin de arasında olduğu bazı kursiyer teğmenlerce nizamiyelerin kontrolünü sağladıkları ve isim listesine göre gelenleri içeriye aldıkları yönündeki suçlamaların doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü.

İlerleyen saatlerde nizamiye bölgesinde gördüğü sanık eski binbaşı Murat Bicil'e neler olduğunu sorduğunu, terörle mücadele kapsamında faaliyet olduğunu söylemesi üzerine verilen görevi bir süre daha yerine getirmeye devam ettiğini anlatan Güler, üsse gelenlerin azalmaya başlamasından sonra evine gittiğinde yorgunluktan uyuduğunu söyledi. 

Konusu suç teşkil eden bir eylemde bulunmadığını savunan Güler, "Darbe girişimine bilerek ve isteyerek katıldığımı gösteren bir kanıt yoktur." ifadesini kullanarak beraatini istedi.

Sanık eski kursiyer teğmen Burak Kuru ve eski üsteğmen Murat Çakır'ın esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

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