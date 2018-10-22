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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
22.10.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Darbeciler son ana kadar silah taşımışlar!

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FETÖ mensubu cuntacıların, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesine rağmen 16 Temmuz sabahına kadar Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterle silah ve mühimmat taşımaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, cuntacıların helikopterle Genelkurmay karargahına çok sayıda silah ve mühimmat indirdiğini gözler önüne serdi.
Görüntülerde darbe girişiminin başarısız olduğu birçok yetkili ağızdan açıklanmasına rağmen cunta faaliyetlerine devam eden askerlerin, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde de Genelkurmay Başkanlığına silah ve mühimmat taşımak için helikopter kullandıkları anlar yer alıyor.

Karargahın güvenlik kameralarına darbe girişiminin ilk saatlerinde darbecilerin, tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı ve Kobra gibi araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahını içeriden sarmaları yansıdı.  Kayıtlarda darbe teşebbüsünün püskürtülmesinin ardından cuntacıların kontrolündeki Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu'na ait zırhlı araçların, Genelkurmay Başkanlığı karargahında "Ayyıldız" olarak bilinen bölgede toplandıkları görülüyor.
Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopter, 16 Temmuz sabahı karargaha iniş yapıyor ve bu esnada bir grup asker helikopterden çok sayıda mühimmat ve silah indiriyor.

Görüntülere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda mühimmatın karargahın farklı noktalarında konuşlanan askerlere dağıtıldığı belirtildi. Cuntanın, girişimin son anına kadar darbe faaliyetlerine devam ettiğini gösteren görüntüler, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "Çatı" davası dosyasına delil olarak girdi.

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