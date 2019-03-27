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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.03.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Darbeci subay, kalp rahatsızlığına rağmen pilot yapılmış

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Darbeci subay, kalp rahatsızlığına rağmen pilot yapılmış

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski binbaşı Nihat Kafes'e, "Kalp kapağı rahatsızlığı"na rağmen "Jet pilotu olabilir" raporu veren doktorların FETÖ'cü olmayan pilotları aynı rahatsızlık gerekçesiyle elediği ortaya çıktı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Kafes'in örgütle bağlantısı gözler önüne serildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının daha önce sanık Kafes'in görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 125. Filo Eğitim Komutanlığı kol komutanlığı odasındaki düzenlemeler sırasında, Kafes'in pilot olup olmayacağına ilişkin raporların da yer aldığı bazı evraklar ele geçirildi.

Yargılama dosyasına da giren evraklarda, 2013'te İzmir Askeri Hastanesinde kardiyolog binbaşı Elif Tunç tarafından verilen raporda, "Minimal grade 1 mitral yetmezlik" tanısı ile "Muharip jet pilotu olamaz" tespitiyle sanık Kafes'in jet pilotu olmasına elverişli olmadığı yer aldı.

Bu rapora itiraz eden Kafes'in, Eskişehir Askeri Hastanesinden eski tabip albay Cengiz Öztürk ile Etimesgut Asker Hastanesinden eski tabip binbaşı Mustafa Aparcı'ya muayene olarak "Sağlam, pilotaja elverişlidir." raporu aldığı kaydedildi.

Buna ilişkin, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Kadıoğlu imzasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen belgede, Kafes'e "jet pilotu olabilir" şeklinde rapor veren Öztürk ile Aparcı'nın FETÖ ile bağlantısına dikkat çekilerek, "Sağlam raporu veren doktorlar eski hava tabip albay Cengiz Öztürk ve kardiyolog eski hava tabip binbaşı Mustafa Aparcı'nın FETÖ/PDY kapsamında yargılamaları devam etmektedir. Bu şahısların TSK'dan birçok pilotun 'Minimal Grade 1 Mitral Yetmezlik' tanısı ile ayrılmalarına sebep oldukları, Nihat Kafes ile ilgili ise tamamen zıt yönde 'sağlam, pilotaja elverişlidir' raporu verdikleri anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

DARBE GİRİŞİMİNDE KAFES'İN ROLÜ

FETÖ'nün darbe girişiminde de rol alan Kafes, izinli olmasına rağmen, FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan ve menfezde yakalanması nedeniyle "menfez paşası" denilen Zekeriya Kuzu'nun aramasıyla 15 Temmuz 2016'da görev yaptığı Kaklıç Hava Meydanı'na gelerek aynı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen eski 125. Filo Eğitim Komutanı yarbay Mehmet Beşir Kanat'la görüştü.

Emrindeki birçok pilot subay ile astsubayı "terörle mu?cadele harekatı" bahanesiyle göreve çağıran Kafes ile ortak hareket eden Kanat, personelin darbe girişiminden haberdar olması üzerine, "Herşeyin emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştiğine" dair açıklama yaparak personeli yanılttı.

Daha önceden oluşturulan WhatsApp grubunda, o gece yapılan yazışmalarda, "Atatu?rk Havalimanı'na tankların gelmesi, Ankara'da F-16 uçakların alçaktan uçuş yapması" gibi yorumların yapılmasının ardından bir kullanıcı tarafından "Cemaatse silahlarınızı yanınıza alın bence." mesajının atılmasından sonra sanık Kafes, "yazmak yok, yorum yok, hiçbir şey yok." diye cevap verdi.

Kafes, buna ilişkin yaptığı savunmada, "WhatsApp paylaşımını o gece polemiğe girmek istemediği için yazdığını" iddia etti.

"Soluk Mavi" kod adlı gizli tanık ise örgütle bağlantısı olduğunu ileri sürdüğü Kafes'in 1996'da İstanbul'daki örgüt evine bir mahrem imam tarafından getirildiğini, "Asım" kod adını kullandığını ifade ederek, sanığın o dönemde askeri öğrenci olduğunu belirtti.

Kafes, gizli tanığın bu ifadesini de reddetmesine rağmen mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın darbe girişiminin yaşandığı gece, sıralı amirlerinin emirlerini "tereddütsüz" şekilde yerine getirmesine rağmen "sanığın darbe kalkışmasına etkin biçimde katıldığının kabulu? ile savunmasına itibar edilmemiştir." değerlendirmesi yapıldı. 

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