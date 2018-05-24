Darbeci pilotlara müebbet talebi

Görüşte özetle şöyle denildi :



“Sanıkların ‘askeri darbe terörü’ girişiminin olduğu gün ve saatte, plan doğrultusunda söz konusu yerlere intikal sağladıkları terör eylemine karşı direnç gösteren milletimizin üzerine ateş ederek ölmelerine ve yaralanmalarına neden oldukları atılı suçları işledikleri kanaatine varılmıştır.” Mütalaada 122 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet istendi. 28 kişinin ölümünden sorumlu olan sanıklar Uğur Kapan, Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın ile helikopterleri yönlendiren astsubay İlhan Ocakçıoğlu’nun 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmesi talep edildi. Mütalaada, darbe girişimi gecesi sivilleri öldüren yüzbaşı Hakan Sandık ve binbaşı Sadullah Abra’nın 25’er, yarbay İlkay Ateş, yüzbaşı Cebrail Sert, binbaşı Taha Fatih Çelik, yarbaylar Mehmet Demirhisar, Murat Karakaş, astsubay Talat Ural, yüzbaşı Ali Ercan, binbaşı Rafet Kalaycı ve astsubay Kadir Bayram’ın 24 kez, yarbay Erdal Başlar ve yarbay Eyüp Ünal’ın da 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.



