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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Darbeci pilotlara ceza yağdı

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Darbeci pilotlara ceza yağdı

Darbe girişimi sırasında Ankara’da kamu binalarını bombalayan helikopterleri kullanan pilotlara ceza yağdı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Akar’ı Akıncı Hava Üssü’nden Çankaya’ya getiren eski albay pilot Uğur Kapan ile helikopterleri yönlendiren İlhan Ocakçıoğlu ve Oğuz Yalçın’a 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezası verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında MİT, Genelkurmay, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı binalarını vuran ve 28 vatandaşı şehit eden helikopter pilotlarının yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, firari iki sanığın dosyasını ayırdı. 119 sanığın ‘Anayasal düzeni ihlal, darbe girişimine yardım, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve örgüt üyeliği’ suçlarından cezalandırılmasına hükmedildi. Kara Havacılık Komutanlığı’ndan havalanıp kamu binalarını bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 56 sanığa, 6 ile 29’ar kez aralığında değişen oranlarda ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapis cezası alan eski albay pilot Uğur Kapan, Akıncı Üssü’nde rehin tutulan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile darbeci Mehmet Dişli’yi helikopterle Çankaya Köşkü’ne getiren isim olarak biliniyordu. Darbe girişimi gecesi helikopter hareketliliğini yöneten eski pilotlar İlhan Ocakçıoğlu ve Oğuz Yalçın da 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen isimler oldu. Yalçın, 241 kez ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 3 bin 856 yıl, Ocakçıoğlu ise yine aynı suçtan 3 bin 824 yıl hapisle cezalandırıldı.

‘MAVİ LAMBALARI VURUN’

Mahkeme heyetinin 25 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 536 yıl hapis cezasına çarptırdığı eski binbaşı pilot Sadullah Abra ise o gece Kobra tipi helikopteri kullanmış, “Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız, polisleri vur polisleri” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Olay günü MİT ve Genelkurmay’ı vuran eski helikopter pilotlarından Ali Ercan, Cebrail Sert, Kadir Bayram, Mehmet Demirhisar, Taha Fatih Çelik ve Talat Ural’a 24’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 94 kişiyi yaralamaktan 3 bin 104’er yıl hapis cezası verildi. ‘Anayasal düzeni ihlal’den birer kez müebbet alan18 sanıktan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan pilot Murat Bolat’a iyi hal indirimi uyguladı. Birer kez müebbet alan sanıklar şöyle: “Anıl Korkmaz, Ersel Ersoy, Ertan Derin, Gökhan Çiçek, Mehmet Fatih Armağan, Murat Bolat, Mustafa Çin, Ömer Derelioğlu, Ömer Kızılova, Resul Bardakkaya, Sertel Ercan, Serkan Nevroz, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Yusuf Özcan, Mustafa Durmuş, Korkmaz Gülal ve Emre Gürel.”

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