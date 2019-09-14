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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan Benli
14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Darbeci pilotlar kışla yakınındaki AVM’lerde beklemişler

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Darbeci pilotlar kışla yakınındaki AVM’lerde beklemişler

DARBE girişimi sırasında Ankara’da stratejik binaları bombalayan helikopter pilotlarının yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanıkların “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait helikopter ve silahları, sivillere zarar vermek için kullandığı” tespiti yapıldı. Sanıkların olay gecesi halka ateş etmelerine ilişkin hiçbir ‘nedamette bulunmadıkları’ ifade edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında MİT, Genelkurmay, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT binaları ile Cumhurbaşkanlığı önünde ve 28 vatandaşı şehit eden helikopter pilotlarının yargılandığı 150 sanıklı davada, mayıs ayında karar çıkmıştı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 56 sanığa 6 ila 29 kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet, 45 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezası vermişti. 1242 sayfalık gerekçeli kararda, darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı’nın operasyonel araçlarından olan helikopterlerin nasıl kullanılacağına ilişkin hazırlıklara Mayıs 2016’da başlandığı bilgisi yer aldı.

ASKER SİVİL BİRLİKTE YAPTILAR

Açıklanan gerekçeli karardan bazı bölümler şöyle:

-“FETÖ mensubu olmayan asker personel darbe girişimi öncesi idari izinli olduğu söylenerek dışarı çıkarılmış, darbe girişimine etkin olarak direneceği düşünülen askerler derdest edilmişlerdir.

- Darbe teşebbüsünün başlama saatinden önce kışla yakınlarında alışveriş merkezlerinde beklediler. Darbe girişiminin başlamasından sonra kışlalara sadece FETÖ mensubu askerler isimleri kontrol edilerek içeri alınmıştır.

- Sanıklar darbe teşebbüsüne tepki gösteren halka yukarıdan helikopterle ateş etmişlerdir.

- Sanıkların darbeden haberdar oldukları açıktır.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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