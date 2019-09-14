Darbeci pilotlar kışla yakınındaki AVM’lerde beklemişler
DARBE girişimi sırasında Ankara’da stratejik binaları bombalayan helikopter pilotlarının yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanıkların “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait helikopter ve silahları, sivillere zarar vermek için kullandığı” tespiti yapıldı. Sanıkların olay gecesi halka ateş etmelerine ilişkin hiçbir ‘nedamette bulunmadıkları’ ifade edildi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında MİT, Genelkurmay, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT binaları ile Cumhurbaşkanlığı önünde ve 28 vatandaşı şehit eden helikopter pilotlarının yargılandığı 150 sanıklı davada, mayıs ayında karar çıkmıştı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 56 sanığa 6 ila 29 kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet, 45 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezası vermişti. 1242 sayfalık gerekçeli kararda, darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı’nın operasyonel araçlarından olan helikopterlerin nasıl kullanılacağına ilişkin hazırlıklara Mayıs 2016’da başlandığı bilgisi yer aldı.
ASKER SİVİL BİRLİKTE YAPTILAR
Açıklanan gerekçeli karardan bazı bölümler şöyle:
-“FETÖ mensubu olmayan asker personel darbe girişimi öncesi idari izinli olduğu söylenerek dışarı çıkarılmış, darbe girişimine etkin olarak direneceği düşünülen askerler derdest edilmişlerdir.
- Darbe teşebbüsünün başlama saatinden önce kışla yakınlarında alışveriş merkezlerinde beklediler. Darbe girişiminin başlamasından sonra kışlalara sadece FETÖ mensubu askerler isimleri kontrol edilerek içeri alınmıştır.
- Sanıklar darbe teşebbüsüne tepki gösteren halka yukarıdan helikopterle ateş etmişlerdir.
- Sanıkların darbeden haberdar oldukları açıktır.
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