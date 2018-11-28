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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
28.11.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Darbeci general Amerikalı albaydan bunu istemiş!

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Darbeci general Amerikalı albaydan bunu istemiş!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada ifade veren tanık Tümgeneral İrfan Özsert, sanık eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın 16 Temmuz sabahı o dönem İncirlik Üssü'nde görevli Amerikalı Albay John Walker'dan kendisini Almanya'ya götürmesini talep ettiğini aktardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan Tümgeneral İrfan Özsert, 15 Temmuz akşamı yaşadıklarını anlattı. Olay tarihinde geçici görevle Adana İncirlik Üssü'nde görevli olduğunu belirten tanık Özsert, saat 22.00 civarında Ankara'dan arandığını bir hareketlilik olduğuna yönelik bilgiler aldıktan sonra televizyondaki haberlerden de darbe girişimini öğrendiğini aktardı. Daha sonra dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile irtibata geçtiğini ifade eden Özsert, Aksakallı ile üssün güvenliğinin sağlaması yönünde görüştüğünü, bunun üzerine Albay Nejat Şimşek ile İncilik 10. Tanker Üs Komutanlığına gittiklerini kaydetti.

ÜS BÖLGESİNDE YAŞANANLAR...

Garnizon komutanıyla sürekli irtibat halinde ve onun talimatlarıyla ilintili olarak darbecilere reaksiyon gösterdiğini belirten Özsert, şunları söyledi:

"Albay Nejat Şimşek ile darbecilere karşı tedbir aldık. Görüştüğüm personele endişe edilecek bir durum olmadığını bunun bir kalkışma teşebbüsü olduğunu kesinlikle başarılı olamayacaklarını ilettim. Üs bölgelerinde emniyetin sağlanması için talimatlar verdim. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, darbeye iştirak edenlerle ilgili gözaltı kararı olduğunu bunun için Merkez Komutanlığının görevlendirdiğini öğrendim.

Ben de üs bölgesine geri döndüm, idari tahkikat heyeti oluşturdum, ayrıca mali konularla ilgili burada vali beyle bütün uçuşları yasakladım. Üste bulunan tüm tanker uçaklarının uçuş cihazlarını söktürdüm. Daha sonra 3 tanker uçağın Ankara rotasında kalktıklarını ve kalkışmada görev alan uçaklara yakıt ikmali yaptıklarını tespit ettim."

Karargaha geldiğinde üs komutanın odasına çıktığını ancak üs komutanı Bekir Ercan Van'ın Amerikalıların karargahında olduğunu öğrendiğini aktaran Sert, "Ercan Van'ın ABD'lilerin harekat merkezine girdiğini gören 2 subayımızı çağırdım. Teslim olması için ikna edebileceklerini söylediler. Birlikte oraya gittik ve Bekir Ercan Van'ı gözaltına alıp karargaha döndük." dedi.

ALMANLAR "MÜMKÜN DEĞİL" DEDİ

Sanıkların sorularının ardından söz alan Cumhurbaşkanlığı avukatı İskender Minar tanığa, "Bekir Ercan Van'ı ikna etmek için iki subay görevlendirdiğinizi söylediniz. Onlar Van'la ne görüştüler de teslim olmaya ikna oldu?" sorusunu yöneltti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)
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