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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
02.02.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Darbeci albay kendi sesini inkar etti

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Darbeci albay kendi sesini inkar etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy ve çevresinde çıkan olaylarda aralarında Halil Kantarcı ve Mustafa Canbaz'ın da bulunduğu 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı albay Mürsel Çıkrıkçı da diğer darbe sanıkları gibi gösterilen tüm delillere rağmen inkar yolunu seçti. Dava dosyasına giren darbe gecesine ait ses kaydında, "Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine el koymuştur'', ''Direnen kalabalık var doğrudan ateş edilsin'' gibi birçok talimat verdiği tespit edilen Çıkrıkçı, söz konusu kayıtların montaj olduğunu öne sürerek inkarını sürdürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda aralarında Halil Kantarcı ile Mustafa Canbaz'ın da bulunduğu 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin yargılandığı davada 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı meslekten ihraç edilen albay Mürsel Çıkrıkçı, savunmalarında kendisine ait olduğu tespit edilen ses kayıtlarını, "montaj" diyerek inkar etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar, yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını inkar stratejisiyle sürdürüyor.

Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin bir çoğu, kanıtlanan delillerle çürütüldü.

Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı görevden ihraç edilen albay Mürsel Çıkrıkçı da 9 Mayıs 2018'deki oturumda savunma yaptı.

Darbe girişiminden haberi olmadığını savunan Çıkrıkçı, olay günü sadece agresif tavırlar sergileyen vatandaşların ellerini bağladığını söyledi.
Bir müştekinin telefonunu açarak konuşmalarını kayda aldığı Çıkrıkçı, seslerin montaj olduğunu ileri sürerek kendisine ait ses kaydını inkar etti.

Çıkrıkçı'nın ses kaydındaki ifadeleri

Çıkrıkçı, kendisine ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında, darbe gecesi şu ifadeleri kullanıyor:
"Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine el koymuştur.", "Kapat, bütün herkes telefonlarını kapatsın, askerin sözünü dinlediğiniz sürece selamettesiniz. Selamet isteyenler askerin sözünü dinlesinler, şu an askerin sözü devlettir. Bunun dışındakilerin sözü emin olun çapulculardır. Onlarla beraber olmak isteyenler gerekli sıkıyönetim cezaları ile cezalandırılacaktır.", "Komutanım bölgeye mühimmat nakli yaptırabilir misin? (Yakın mesafeden silah sesleri geliyor) Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin.", "Direnen kalabalık var doğrudan ateş edilsin. Şu an direnmeyen zaten dükkanların içerisine girmiş durumda. Biz onları yol üzerine aldık, şu an kontrol altında yaklaşık 50-60 yakın insan var, kadın, çocuklar da var içlerinde."

Sanık Çıkrıkçı, ortaya çıkan bu ses kaydına ilişkin, insanları yönlendiren kısımların kendisine ait olduğunu kabul ederken diğerlerinin ise montaj olduğunu öne sürerek inkar yolunu seçti.

"Sizi dinlemeyen halkı alnının çatından vurun"

Dava kapsamında ifadesi alınan müşteki Kudret Pala da 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte Kuleli Caddesi'ne geldiklerinde, bu sırada darbe girişimi için liseden çıkan ve bölgeyi kontrol altına almaya çalışan darbeci Mürsel Çıkrıkçı ile emir ve komutasındaki diğer sanıkların, civardaki açık olan iş yerlerine girerek ve seyir halindeki araçları durdurarak, vatandaşları derdest ettiklerini gördüğünü anlattı.

İçinde bulunan aracın durdurulduğunu ve ellerinin kelepçelendiğini söyleyen Pala, "İndirdikten sonra Mürsel Çıkrıkçı, bizleri tekme, tokat dövmeye başladı. Bize, 'siz vatan hainisiniz' dedi. Daha sonra bana, 'Sen AK Partili misin?' diye sordu. Ben de 'evet' deyince bana daha çok vurmaya başladı ve bana 'sizin yüzünüzden her gün 3-5 şehit veriyoruz' dedi. Akabinde bizi el ve ayaklarımızdan plastik kelepçe ile bağladılar ve okul girişi önünde yüzüstü yere yatırdılar. Bu vaziyette yarım saat bekledik. Mürsel Çıkrıkçı, bizi sürekli tehdit ediyordu. 'Sizi doğduğunuza pişman edeceğim, olaylar bittikten sonra sizinle özel olarak ilgileneceğim' diyordu." şeklinde beyanda bulundu.

Diz üstü oturmaya başladıklarını kaydeden Pala, "Saat 24.00 sıralarında Mürsel Çıkrıkçı'ya telsizden bir asker, 'Komutanım biz halkı durduramıyoruz ne yapalım?' diye sordu. Çıkrıkçı ise askere telsizden 'Kardeşim biz size kurşunları niçin verdik? Sizi dinlemeyen halkı alnının çatından vurun' dedi. Bizi okul önünde rehin aldıktan 1 saat sonra 'ne oluyor acaba?' diye kendi aramızda konuşurken Çıkrıkçı yanımızda bulunan askerlere, 'Bunlar bir daha konuşurlarsa bunları vurun' dedi." diye konuştu

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, 10 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında tutuklu sanık Mürsel Çıkrıkçı, toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 805 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Son 24 saatte ne oldu? (02.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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