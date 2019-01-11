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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.01.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Darbe sanığından şaka gibi 1 dolar savunması

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Darbe sanığından şaka gibi 1 dolar savunması

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne yönelik davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı. Eski astsubay Faruk Erkul, odasında bulunan 1 dolarlık 10 banknot için "Bizde gelenektir. Düğünlerde 1 dolar atılır. 10 kardeşim var. Hepsi için 1 dolar aldım" dedi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, iddia makamının esasa yönelik mütalaasına karşı savunma yapan tutuksuz sanık eski uzman çavuş S.S, 15 Temmuz akşamı tatil için Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunduğunu, darbe girişimini kaldığı otel odasındaki televizyondan öğrendiğini öne sürdü.

ÖKK timlerinde hiçbir zaman görev almadığını ifade eden sanık, 16 Temmuz 2016 günü sabah saatlerinde komutanları tarafından aranarak göreve gelmesinin istendiğini, 17 Temmuz'da ÖKK nizamiyesine geldiğinde isminin listede olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını anlattı. İsminin adı geçen listelere iradesinin dışında yazıldığını ve terör örgütü FETÖ üyesi olmadığını savunan S.S, beraat talebinde bulundu. Tutuklu sanık eski astsubay Faruk Erkul da olay gecesi nöbetçi amir Vural Volkan Bal'ın talimatıyla kurs misafirhanesinde kalırken televizyondan darbe girişimini öğrendiğini iddia etti. Erkul, sabaha kadar odasından ayrılmadığını, gelen telefon üzerine resepsiyona indiğini ve orada bekleyen kursiyerlerle ÖKK karargahının önüne götürüldüklerini savundu.Ne olduğunu anlamaya çalışırken karargahın önünde yerde hareketsiz yatan birini gördüğünü bildiren Erkul, savunmasına şöyle devam etti:

"Yerde yatan kişinin şehit Ömer Halisdemir olduğunu daha sonra öğrendim. 18 Temmuz'da mesaiye indik. Bitlis Jandarma Komutanlığı tarafından açığa alındığımı öğrendim. 20 Temmuz'da Cüneyt İşbilir ile birlikte istihbarat şubeye götürüldüm. Orada da mülakat yapıldı. Açığa alındığım için Bitlis İl Jandarma Komutanlığına gitmem gerektiğini söyledim. Beklemem söylendi. Tabur komutanı tekrar fikrime başvurulmak üzere istihbarat şubeye gitmem gerektiğini söyledi. İstihbarat şubeye götürüldüm ve orada tutuklandım."

Erkul, FETÖ üyesi olduğu ve himmet verdiğine dair hakkındaki tanık beyanlarını ve ByLock kullandığına ilişkin raporları kabul etmediğini söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatının dinleme kayıtlarının delil olamayacağını iddia eden Erkul, ByLock kayıtlarının hukuki olmadığını savundu. Misafirhanedeki odasında ele geçirilen 1 dolarlık 10 banknotun örgütsel bir amacı olmadığını ileri süren Erkul, "Bizde gelenektir. Düğünlerde 1 dolar atılır. 10 kardeşim var. Hepsi için 1 dolar aldım. Bu paraları terör örgütü tarafından almadım." dedi.

Duruşma, sanık avukatlarının tahliyeye yönelik talepleriyle devam ediyor.

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