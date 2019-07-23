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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.07.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

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Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davanın sanıklarından eski pilotyüzbaşı Selahattin Yorulmaz örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazılan notu diğer sanıklara ulaştırmaya çalışırken yakalandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü davasının sanığı eski F16 pilotu Selahattin Yorulmaz, duruşma sırasında avucunda sakladığı notu FETÖ'nün "yurtta sulh konseyi" üyesi Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş'a verdiği sırada jandarma tarafından fark edildi.

Bunun üzerine görevliler Karakuş'tan notu almak istedi ancak Karakuş notu vermeyerek arka sırada oturan eski pilotbinbaşı Mustafa Azimetli'ye attı. Notu alıp cebine koyan Azimetli, jandarma personelinin ısrarına rağmen notu teslim etmedi. Bunun üzerine Azimetli, görevli jandarma personeli tarafından nezarethaneye götürülmeye çalışıldığı sırada eski tuğgeneral Necip Yılmaz, Azimetli'ye "gitme" diye bağırdı. Bu esnada diğer sanıklar da duruşmanın düzenini bozacak şekilde görevlilere tepki gösterdi.

Salonda gerekli emniyet tedbirleri sağlandıktan sonra sanık Azimetli nezarethaneye alındı. Azimetli'nin üzerinde yapılan aramada, örgüt üyelerinin motivasyonunu sağlamak ve çözülmenin önüne geçmek için kaleme alındığı belirlenen not ele geçirildi.

Darbe sanığı FETÖ'cülerin cezaevinde birbirlerini motive etmeye yönelik haberleştiklerini gözler önüne seren notta, din istismarı üzerinden örgütün çözülmesinin engellenmeye çalışıldığı belirlendi. Tutanak altına alınan nota ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, sanıklar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında incelenen notun, daha önce FETÖ tutuklularında ele geçirilen, rüyalar ve sabırlı olmaları yönündeki telkinler içeren notlarla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 

Darbe sanıklarının duruşma salonunda birbirlerine yazdıkları notları yayarak örgüte bağlılıklarını diri tuttuğu, çözülmenin önüne geçmek, örgüt mensuplarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kaleme aldıkları belirlendi. Ayrıca soruşturmada, mahkeme salonunda sanık Azimetli'ye "gitme" diye bağıran Necip Yılmaz'ın da görevli personele karşı tutukluları tahrik ettiği ve galeyana getirmeye çalıştığı tespit edildi.

FETÖ İLE BAĞLARININ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞLERDİ

Duruşma salonunda motivasyon notunu gizlemeye çalışan Selahattin Yorulmaz ve Mustafa Azimetli, 15 Temmuz'da Ankara semalarında bomba yağdıran F16 pilotlarıydı. Eski yarbay Hakan Karakuş ise o gece darbeci F16 pilotlarını koordine etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayan pilota "eline sağlık" diyen Karakuş'tu.

Mahkemedeki savunmalarında FETÖ ile herhangi bir bağları olmadığını, emir komuta içerisinde hareket ettiklerini savunan sanıkların üzerinde yakalanan notlar, darbe girişiminin plan, sevk ve idaresinin bir kez daha FETÖ'cü askerler tarafından yapıldığını gözler önüne serdi.

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