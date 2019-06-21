'Darbe Konseyi'ne 141'er müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davada mahkeme 224 sanıktan 178’ine ceza verdi, 33 sanık beraat etti. Aralarında eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün de olduğu, ‘yurtta sulh konseyi’ üyesi 17 sanık 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nı işgal davasında karar duruşması dün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Sincan Cezaevi kampusunda görüldü.
Mahkeme, aralarında bazı sözde ‘yurtta sulh konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 127 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 23 sanığa müebbet hapis cezası, aralarında eski Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Salih Ulusoy’un da olduğu 24 sanığa da örgüt üyeliği suçundan çeşitli sürelerde hapis cezası verdi. Mahkeme Ulusoy’u tahliye etti.
38 KİŞİLİK GRUP
38 kişilik darbe konseyi üyelerinden 20’si tüm eylemlerden sorumlu tutuldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 17 sanığa “anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi ve kasten adam öldürme” suçlarından toplamda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer konsey üyelerinden Osman Kılıç’a 140, Gökhan Şahin Sönmezateş’e 137, Muzaffer Düzenli’ye 62 kez ağırlaştırılmış müebbet çıktı.
Akıncı Hava Üssü’nde darbe bildirisi provasını yapan isim olarak bilinen eski Çiğli üs komutanı Kubilay Selçuk ve eski Akıncı Hava Üssü komutanı Hakan Evrim de 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
38 kişilik konseyde yer alan ve 15 Temmuz’da Kara Kuvvetleri Karargâhı’nda görevli olmasına rağmen Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na gelip darbe faaliyetlerini yöneten kişi olan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker’e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
SİVİLLERE ATEŞ AÇMIŞTI
Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi’ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, darbeci helikopter pilotlarını yöneten sanıklar Halil Gül, Mehmet Şahin ve Ünsal Coşkun 29 kez ağırlaştırılmış müebbet, darbeci helikopter pilotlarına polis araçlarının vurulması talimatını veren eski Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Tabur Komutanı Özcan Karacan ise 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
GÜLEN’İN DOSYASI AYRILDI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil 13 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.
Davanın sivil sanıklarından FETÖ’nün mahrem imamı Birol Kurubaş’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Eski emir Subayı Levent Türkkan’ın örgüt ağabeyi olduğu iddia edilen mahrem imam sanık Muhammad Uslu ise örgüt üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası aldı, askeri casusluktan beraat etti.
Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler’de vurulan Semih Terzi’ye ölüm dolayısıyla ceza çıkmadı.
MEHMET DİŞLİ’YE MÜEBBET
141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Lahey Büyükelçisi olarak atanan Şaban Dişli’nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın “ürkütücü surat” dediği Fırat Alakuş ile yakalandığı sırada çantasında FETÖ liderinin kitapları bulunan Bilal Akyüz de yer aldı.
O SUÇTAN BERAAT
Tarihi kararı Mahkeme Başkanı Oğuz Dik açıkladı. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine saf değiştirdiği iddia edilen eski tümgeneral Baki Kavun dahil 33 sanık beraat etti. Beraat eden isimler arasında 15 Temmuz günü MİT Başkanı Hakan Fidan’ı Genelkurmay ziyareti sırasında protokol kapısında karşılayan ve uğurlayan eski üsteğmen Kübra Yavuz da yer aldı.
DRONE’LU ÖNLEM
DURUŞMA öncesinde salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, drone ve keskin nişancılar görev yaptı. Salon içinde mahkeme heyeti yerini alıncaya kadar sanıkların bulunduğu alan, jandarma görevlileri tarafından kalkanlarla çevrildi. Mahkeme heyetinin yerini almasının ardından kalkanlar indirildi. Mahkeme başkanı haklarında tahliye ve beraat kararı verilenlerin isimlerini okurken sanık yakınlarının kararı alkışlamalarına, şehit ve gazi yakınları tekbir getirerek tepki gösterdi. Karar sonrasında polis ile şehit ve gazi yakınları arasında arbede çıktı. Polis havaya ateş açtı. Dışarıda da olaylar devam etti.
YAVERLERE CEZA
Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri olan ve Akar’ı derdest etme eylemine katılan Levent Türkkan darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 9 yıl ceza aldı. İfadelerinde dinleme yaptığını itiraf eden Türkkan’a ‘askeri casususluk’ suçundan ise beraat verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.
İYİ HAL İNDİRİMİ
ESKİ Genelkurmay özel kalem müdürü Ramazan Gözel 11 kez, eski 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Savaş Kabaklı 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. ‘Konsey üyesi’ eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu ve eski Genelkurmay Cari Harekât Dairesi görevlisi Osman Kardal’a iyi hal indirimiyle müebbet verildi.
KİMLER VAR
141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 17 konsey üyesi şöyle: Akın Öztürk, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Ömer Faruk Harmancık, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle