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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
16.11.2016 - 23:02, Son Güncelleme:

Darbe komisyonuna o geceyi anlattı: Sayın Cumhurbaşkanım bilerek söyledim

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Darbe komisyonuna o geceyi anlattı: Sayın Cumhurbaşkanım bilerek söyledim

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, dün CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ı dinledi. Fırat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yayına bağladığı anları anlatırken, “İşim haber, aynı zamanda vatandaşım. Sayın Cumhurbaşkanım derken demokrasiden yana tavır koydum” dedi. Fırat, özetle şunları söyledi:

HERKES OFİSE GEÇSİN

15 Temmuz Cuma günü rutin işimizi yapıyorduk ofiste. Ankara’da rahat bir gündü. Eve geçtiğim an WhatsApp grubundan ilk mesajlar gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda bir askeri hareketlilik olduğunu duydum kaynağımdan; emir komuta dışında olunabilir diye.
m ‘Herkes ofise geçsin ortalık karışıyor’ dedik. Yolda patronumu aradım, ‘Ortalık çok karıştı’ dedim. Aydın Bey de şaşırdı. Bir saat içinde ofise geçebildim. Siyasetçileri arıyorum bir şey bilmiyorlar ilk etapta. Genelkurmay’da görüştüğümüz isimlere ulaşamıyoruz. Genelkurmay’a ateş açılmaya başlandı. Bu arada Başbakanlık’ı, Genelkurmay’ı ve siyasetçileri aramaya devam ettim. O gecenin ilk önemli haberi generallerin rehin olduğu haberiydi. İlk CNN Türk verdi.

Darbe komisyonuna o geceyi anlattı: Sayın Cumhurbaşkanım bilerek söyledim

‘AÇIKLAMA NE OLDU’ DEDİM

Bu arada Cumhurbaşkanımızın Marmaris’te olduğunu biliyoruz. Özel Kalemi Hasan Doğan’ı da aradım. Son dakika olarak, ‘Cumhurbaşkanı Marmaris’te güvende, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyor’ dedik. Cumhurbaşkanı açıklama yapacak son dakikasını verdikten sonra ‘derhal DHA’yı arayın ve Marmaris’te kaldığı otele yönlendirin’ dedim. Bir süre geçti açıklama bir türlü yok. Hasan Doğan’ı aradım ‘Açıklama ne oldu’ dedim, ‘Yaptık’ dedi. ‘Biz göremedik’ dedim. ‘Bana bağlanın’ dedim. ‘Nasıl yapacağız’ diye konuştuk. ‘Skype’ın var mı?’ dedi, benim yoktu o telefonumda. ‘Facetime yapalım’ dedim. ‘Beyefendiye sormam lazım’ yanıtını verdi. Bir dakika gibi kısa süre sonra ‘Kabul ediyoruz’ diyerek geri döndüler. Hasan Bey’in telefonundan Facetime bağlantısı gerçekleşti.

Bombalar ve saldırılar devam etti. Gecenin bir bölümünü sığınakta geçirdik. Bizim bina cam, inanılmaz ürkütücü ve korkutucuydu. Korkanlar, ağlayanlar, çocuklarının yanında olmak isteyenler vardı. AK Parti milletvekillerini arıyorduk ama gelmiyorlardı. Adı konulmamış bir ambargo vardı. Cumhurbaşkanı ile bağlantı bittikten sonra iki telefonum da durmadan çalmaya başladı. AK Parti’li siyasetçiler bağlanmak istediler. Bakanlar, eski Başbakan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mesut Yılmaz hepsi tekrar bağlandı.

HAYATTA MI FISILTILARI

Gecenin kritik açıklaması Başbakan’ın açıklamasıydı. Acaba bir terör saldırısı mı var diyorduk önce. İlk açıklamayı Başbakan yaptı.

Cumhurbaşkanı o saate kadar konuşmamış olsaydı, Başbakan da; kimden haber alamıyorsanız, haberdir bu. Fısıltı gazetesi hayata geçmişti.

‘Cumhurbaşkanı hayatta mı’ gibi iddialar sosyal medyada dönmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı’nın sesli ve görüntülü haberi benim için büyük bir haberdi. Pek çok siyasetçi aradı. İnanılmaz sayıda destek mesajları aldım. Çoğunluğu ‘cesur kadın’ şeklindeydi. Cumhurbaşkanı ile ilk yüz yüze geldiğimizde, Sayın Bahçeli aradı, Sayın Kılıçdaroğlu aradı hepsi için aynı şeyi söyleyebilirim. Duygusal bir durum. Ne önemi olduğunu anlatmaları beni çok onurlandırdı, gurur duydum ve duygulandım.

‘Sayın Cumhurbaşkanım’ı, bilerek söyledim. Bu Cumhurbaşkanlığı’na saygıdır. Bunu söyleme sebebim şu: İşim haber. Aynı zamanda vatandaşım. TC makamına demokrasiden yana tavır koydum.”

KİTABIYLA GELDİ

HANDE Fırat komisyona konuşurken 15 Temmuz gecesinin kamera arkasını anlattığı ‘24 Saat’ adlı kitabı da yanındaydı. Fırat “Bu kitap pek çok kurumu, liderleri tek tek dinleyerek yazıldı” dedi.

LİYAKAT ÖN PLANDA OLSUN

DEVLETTE şucu bucu olduğu için yükselmemek gerekir. Paraşütle devlet memuru olunmuyor. Bir türlü ders alıp, hayata geçirmiyoruz. Devlette liyakatı ön plana koysak. Sadece işini yaptığı için insanlar yükselse. Darbecilerin ifadelerini okuyup şaşırıyorum; neyin kafası bu? Robot gibi…

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