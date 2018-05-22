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    Darbe Komisyonu: AK Parti'li 9 üyeden 5'i liste dışı

    ANKARA
    22.05.2018 - 23:53 | Son Güncelleme:

    MECLİS’te 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonun AK Partili 9 üyesinden 5’i liste dışı kaldı.

    Komisyon Başkanı Burdur Milletvekili Reşat Petek ve Başkanvekili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile birlikte İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, AK Parti’nin 24 Haziran seçim listesinde yer almadı.

    Komisyon üyelerinden Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Milletvekili Belma Satır, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve Erzincan Milletvekili Serkan Bayram’a listede yer verildi. Komisyonun CHP, MHP ve HDP’li üyeleri ise yeniden partilerinin listelerinde yer aldılar.

    Etiketler: Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu , gazetehaberleri , gündem
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