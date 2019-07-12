Darbe girişimini duyunca hemen harekete geçtiler

Üsküdar-Kabataş arasında 24 saat boyunca ücretsiz olarak araç ve yaya yolcu taşıyan feribotların kaptanları o gece yaşananları anlattı.







Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında sefer yapan Negmar firmasına ait 4 feribot, darbe girişimi üzerine, son yolcularını bırakarak rotasını İstanbul'a çevirdi. Üsküdar'a yanaştıklarında feribota uygun olmayan iskeledeki demir parmaklıklar kesilerek uygun hale getirildi. Hamidiye, Selimiye, Bahariye ve Muradiye isimli feribotlar darbe girişimi gecesinden ertesi gün trafik normale dönene kadar Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında yaklaşık 5 bin araç taşıdı.

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunana Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes, 15 Temmuz darbe kalkışmasını herkes gibi televizyondan öğrendiklerini söyledi.

Serbes şunları anlattı:

"Akşam saatlerinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Koç telefonla arayarak darbecilerin boğaz köprülerini kapattığını, İstanbul'da yaşayan vatandaşların ve emniyet güçlerinin iki yaka arasında karşıdan karşıya geçme imkanı bulamadığını ve bu yüzden feribotları hiç bekleme yapmadan derhal İstanbul Boğazına göndermemiz yönünde bir talimat verdi.



Bu talimat doğrultusunda hızlıca 4 hızlı feribotumuzu Üsküdar ve Kabataş arasında araç ve yolcu taşımak için bölgeye sevk ettik. İstanbul'a hareket ettiğimizde bazı feribotlarımızın üzerinde helikopterlerin taciziyle karşılaştık.



Uçaklar aynı şekilde üzerimizden alçak uçuş yapıp sonik patlama yapmak suretiyle korku salmaya çalıştılar. Ama personelimiz cesaret ve özveriyle hizmet etmeye devam etti."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin vatandaşlara ateş açtığı sırasında feribotların Üsküdar-Kabataş arası yolcu taşıdığını belirten Serbes, "Sabah saatlerinde köprünün üzerindeki darbeciler teslim alındı ve köprülerdeki trafik açıldı ama hala darbe girişiminin etkisiyle İstanbul'da etkin olan kargaşanın giderilmesi için o gün de feribotlarımız İstanbul Boğazında çalıştı. 500'ün üzerinde sefer gerçekleştirdik." diye konuştu.

"ORAYA GİDEREK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

15 Temmuz gecesi feribotlarla yolcu taşıyan kaptanlardan Özcan Angın, "Şirket yetkililerimizden aldığımız talimat üzerine hareket ettiğimizde gece 12.00 civarıydı. Giderken Kadıköy açıklarında bir tane jet geçti hemen üstümüzden, havaalanı istikametine devam ediyordu. O sıralarda cumhurbaşkanının oraya ineceği konuşuluyordu.



Çok üzüldük o anda olumsuz bir şey olacak diye düşündük ve müthiş derece gemimiz sarsıldı. Daha sonra Kabataş'a devam ettik ve oradan seferlere başlayarak Üsküdar'a geçtik." şeklinde konuştu.

O gün körfezden çok sayıda askeri geminin çıktığını gördüklerini belirten Angın, askeri gemilerin karartma uyguladıklarını belirtti.

Angın, "Biz oraya giderek üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Feribotlar sürekli çalıştı. Yoğun bir talep vardı, yüzde 70-80 civarında doluluk vardı. Sabaha kadar ve ertesi gün seferlere devam ettik. Binen yolcuların yüz ifadelerinde şaşkınlık ve üzüntü vardı. Buraya gelip soran da oldu. Kabataş'ta çalışırken köprünün üzerinde tanklar duruyordu." diye aktardı.

Kaptanlardan Doğaç Onur Yayla ise o geceyi şöyle anlattı:

"Biz ilk Üsküdar tarafından seferlere başladık. Oraya yanaşırken bazı sıkıntılarımız oldu. Üsküdar iskelesine daha önceden bu gemiler hiç yanaşmamıştı. Onunla ilgili gerekli kontrolleri yaptık, biraz zaman aldı. İskelede yaptığımız bazı tadilatlardan sonra yanaştık iskeleye. İskeleler uymadığı için ilk etapta düzeltip kesmemiz gereken bazı düzeltmeler oldu. Daha doğrusu araç yolunu açtık. Araçlar gelemediği için korkulukları, parmaklıkları açtık.

Bir gün boyunca Kabataş-Üsküdar arası araç ve yolcu taşıdık ücretsiz olarak. Seferlere 24 saat boyunca devam ettik. İlk etapta biz şirket talimatı geldiği için ne olduğunu anlayamadık. 'Darbe girişimi olmuş' dedi arkadaşlar. Şaşırdık tabii ki. Gerçekten Üsküdar iskelesine yaklaşırken Boğaz Köprüsü'nde dumanları, ateş açıldığını görünce gerçekten olayın ciddi olduğunu gördük. Gerçekten o gün bizim için çok zor ve yorucu geçti. Ama elimizden geleni yaptık, faydalı olmuşuzdur inşallah."

"BİR HELİKOPTER TARAFINDAN ADALAR'A KADAR TAKİP EDİLDİK"

O gece feribotta bulunan usta gemici Ahmet Aksu ise, "Buradan yola çıktığımızda tepemizden bir helikopter Adalar açıklarına kadar bizi takip etti. Projektörle tarayıp söndürüyordu ışıklarını. Herhangi bir tahrip yaşamadan Üsküdar'a kadar gittik. İlk başta 10-15 araba ile başladık. Ondan sonra millet öğrendikçe daha fazla doldur boşaltıp hemen geri geliyorduk. Mesafe de kısa olduğundan aldığımızı hemen getiriyorduk. Millet orada işin ilk başta ehemmiyetini anlayamadı. Baktılar ki sonradan bizim canlarımız tehlikede araçların gemiye bir girişleri var akıllara zarar." diye kaydetti.

Negmar firmasına ait feribotlar, alınan kararla ocak ayından itibaren Eskihisar-Tavşanlı hattında şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz olarak hizmet veriyor.