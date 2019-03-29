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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.03.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Darbe girişimine "ByLock" benzeri "Dingtone" isimli programdan destek istemişler

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Darbe girişimine "ByLock" benzeri "Dingtone" isimli programdan destek istemişler

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalarda örgütün, üyelerinden "ByLock" benzeri "Dingtone" isimli haberleşme programı üzerinden de destek istediği belirlendi.

FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmalar kapsamında örgüt üyelerinin iletişim kurma yöntemlerine ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Örgüt üyelerinin faaliyetleri ve iletişim yollarının deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu daha önce "TicToc", "ByLock" ve "Eagle" gibi programları kullandığı tespit edilen örgütün, darbe girişimi sırasında üyelerinden "Dingtone" mesajlaşma uygulaması aracılığıyla da destek istediği belirlendi. 

ÖRGÜT ÜYELERİNE "EMİRLERE UYUN" TALİMATI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi gecesi söz konusu haberleşme programı kullanılarak talimatların iletildiği FETÖ/PDY üyesi 104'ü rütbeli asker, 18'i mahrem sorumlu 140 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu dönemde Van'da görev yapan örgütün mahrem yapılanması sorumlularından şüpheli eski binbaşı O.D. hakkındaki dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyada "Dingtone" uygulamasının kullanılmasıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Şüpheli O.D. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında FETÖ/PDY'nin Ankara/Polatlı askeri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı olarak görev yapan "Ertuğrul..." adlı örgüt üyesinin 15 Temmuz gecesi şüpheli Ç.Y'yi "Dingtone" programı aracılığıyla arayarak, "Önceden sorumlu olduğun arkadaşlardan ulaşabildiğine ulaş, üstlerinin emirlerine uysunlar, kendi telefonundan ara acil." şeklinde talimat verdiği tespit edildi. 
Bunun üzerine Ç.Y'nin HTS kaydı incelemesinde darbe girişimi sırasında 104 rütbeli asker, 18 mahrem sorumlu ve 18 şüpheli ile görüşerek talimatı ilettiği belirlendi.

Şüpheli Ç.Y, savcılık dosyasına yansıyan ifadesinde darbe girişiminin yaşandığı gün akşam saatlerinde eve gittiğini ve eşiyle KPSS için ders çalıştığını savunarak, şunları anlattı:

"Aynı gün saat 21.00 sıralarında dışarıdan uçak sesleri duydum. Balkona çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştık. Daha sonra televizyonu açtığımda İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün tanklar tarafından kapatıldığını gördüm. Ne olduğunu anlamamıştım. Bomba ihbarı olduğunu haberlerde söylüyorlardı. O sırada Dingtone programı üzerinden Ankara/Polatlı mahrem askeri yapılanması içinde müdür yardımcısı olarak görev yapan örgüt üyesi beni aradı. Görüşmemiz şu şekildeydi:

- Bir şeyler oluyor, önceden sorumlu olduğun arkadaşlardan ulaşabildiğine ulaş, üstlerinin emirlerine uysunlar.
- Kontörlüden (ankesörlü) mi arayayım? 
- Kendi telefonundan 'Ara acil' dedi ve telefonu kapattı. Durumun ne olduğunu halen anlayamamıştım. Ben darbe kalkışması olarak düşünmedim ama bir olumsuzluğun olduğunu fark ettim." 
Soruşturma dosyasına "Dingtone" isimli programı kullanan diğer örgüt üyelerinin ifadeleri de eklendi. 
FETÖ/PDY üyesi şüpheli, okulların isimlerini kısaltarak telefona kaydettiklerini belirterek, şu itiraflarda bulunmuştu: 
"Ben yazışma yaparken 'ByLock' programını, telefon konuşmalarını yaparken de 'Kakao' ve 'Dingtone' programlarını kullanıyordum. Ö.Y, Kırıkkale, Kastamonu ve Çankırı illeri ile ilgileniyordu. 17-25 Aralık sürecinden önce emniyetten bilgi alınan emniyet mensuplarının olduğunu biliyorum. Daha sonra bilgi alınamamaya başlandı." 
Başka bir soruşturmadaki dijital materyal incelemesinde şüpheli B.Ç'nin telefonunda sadece ID ile kayıt yapabilen, isimlerin gizli olduğu "Dingtone" programı tespit edilmişti. 

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