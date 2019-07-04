Darbe emrini Gülen'den aldığını eşine itiraf etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDarbe emrini Gülen'den aldığını eşine itiraf etti
GeriGündem Darbe emrini Gülen'den aldığını eşine itiraf etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.07.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Darbe emrini Gülen'den aldığını eşine itiraf etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu şekilde firar eden isimler arasında dönemin Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzetin Çetingöz'ü alıkoyan ve okuldaki darbe faaliyetlerini yöneten eski kurmay albay İlhami Polat da yer alıyor. 

Olay tarihinde Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı olan Polat, 15 Temmuz sabah saatlerinde evinde iki siville bir araya gelerek darbe hazırlıklarını son kez gözden geçirdi.

 Darbe girişimine saatler kala bütün personelin karargaha gelmesi için tabur komutanlarına talimat veren Polat, ardından ihanet faaliyetlerine başladı. 

 Okul Komutanı Çetingöz'ün bilgisi dışında nöbet listelerini değiştiren, nizamiye ve nöbet kulübelerine takviye kuvvetler gönderen Polat, karargaha giriş çıkışların bilgisi dahilinde yapılacağı emrini verdi. 

Karargahta kontrolü sağlayan Polat, saat 21.30 sularında makamına çıkarak, "Ani müdahale kuvvetinde olaylar oldu. Asmalar masmalar gibi olaylar yaşandı. Gelmeniz lazım." dediği Çetingöz'ün odasından çıkıp müdahale kuvvetinin olduğu yere gitmesini sağladı. 

 Çetingöz, odaya girdiği sırada Polat ve onun daha önce yerleştirdiği darbeci askerler tarafından alıkonuldu. Polat'ın, Çetingöz'e, "Siz siyasilerle iş birliği yapıyorsunuz. Biz Atatürkçü subaylarız. Yönetime el koyduk. İşte şimdi uçaklar havada." dediği, olay yerindeki sanık ve tanık beyanlarına da yansıdı. 

Polat, Çetingöz'ü rehin aldıktan sonra eski Kara Harp Okulu Dekanı tuğgeneral Kerim Acar'ı arayarak okul yönetimini devralmasını istedi. Bunun üzerine karargaha gelen Acar, kendisini yeni komutan olarak tanıtarak darbe faaliyetlerine ortak oldu.

DARBECİLERE TAKVİYE GÖNDERDİ

Darbeciler Polat ve Acar, karargahın yönetimine el koyduktan sonra aralarında kursiyerlerin de bulunduğu personelin Bozpark bölgesinde toplanması için alarm verdi. 

Kerim Acar, askerlere sıkıyönetim ilan edildiğini bildirirken Polat da ordunun yönetime el koyduğunu, bu saatten sonra sıkıyönetim kurallarının geçerli olduğunu, emirlere uymayanların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını anlattı. 

Bu konuşmadan sonra Polat, alandaki kursiyer subay ve astsubaylardan rastgele onarlı gruplar oluşturulmasını istedi. Karargaha yapılacak olası bir operasyona karşı kullanılacak bu askerlere Polat'ın emriyle silah ve mühimmat dağıtıldı. 

Darbeci Polat, daha sonra Ulus'taki Türk Telekom binasını işgal etmesi için darbeci yarbay Ömer Ergenkon'u görevlendirdi. Ergenekon ve beraberindeki 27 silahlı asker, Türk Telekom binasını basarak kurumdaki çalışanları rehin aldı.

İlerleyen saatlerde Polat'ın emriyle silah ve mühimmat dağıtılan 160 kursiyer subay, darbecilere destek vermeleri için eski albay Erdoğan Kurt'un komutasında Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle taşındı.

Sabah saatlerine kadar bu şekilde darbe faaliyetlerini sürdüren Polat, ihanet girişiminin başarısız olduğunu anlayınca karargahtan kaçtı. 

 DARBEYİ İTİRAF ETTİĞİ HAKİM EŞİ İTİRAFÇI OLDU

Darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan İlhami Polat'ın hakim eşi Suzan Polat, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu. 

Eşiyle örgüt ablası aracılığıyla evlendiğini anlatan Suzan Polat, eşinin örgüt abileriyle görüşmeler yaptığını, kimi zaman görüşmelerin gerçekleştirildiği evlere kendisini de götürdüğünü söyledi. 

Darbe girişiminin başarısız olmasından birkaç saat sonra eşinin telaşlı şekilde eve geldiğini belirten Suzan Polat, daha sonra örgüt abileriyle görüşme yapmak için Yenimahalle ya da Bahçelievler tarafındaki örgüt evine gittiklerini ifade etti. 

Görüşmeden sonra İlhami Polat'ın kendisine ya teslim olacağını ya da firar edeceğini söylediğini anlatan Suzan Polat, "İlhami, beni metroya yakın bir taksi durağına bıraktı, daha sonra kendisini bir daha görmedim." dedi.

Suzan Polat, bu son görüşmelerinde eşinin, "Beni affet" dedikten sonra son söz olarak, "Emir büyük yerden, Fetullah Gülen emir verdi." dediğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul’da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı
İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı! Aralarında lisanslı futbolcu da var
Kapkaççılardan utanmaz savunma: Paraya ihtiyacımız yok adrenalin olsun diye yaptık
Efe’ye dehşeti yaşattı! Ağlamasını duyan komşuları yetişti