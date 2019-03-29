Darbe bildirisi için iş birliği yapıp yakalanınca inkarı seçtiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDarbe bildirisi için iş birliği yapıp yakalanınca inkarı seçtiler
GeriGündem Darbe bildirisi için iş birliği yapıp yakalanınca inkarı seçtiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.03.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Darbe bildirisi için iş birliği yapıp yakalanınca inkarı seçtiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darbe bildirisi için iş birliği yapıp yakalanınca inkarı seçtiler

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında polis telsizinden sözde bildirinin okunması için yaptıkları iş birliğiyle dikkati çeken ve yargılama sonucunda her ikisi de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı eski tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen de mahkemede inkarı seçen sanıklar arasında yer aldı.

Darbecilerin sözde atama listesinde yer alan Demirhan, hain kalkışmanın yaşandığı gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

FETÖ darbe girişiminden haberinin olmadığını söylese de makamındaki aramada bulunan bir evrakta, 16-21 Temmuz 2016'daki tüm randevu ve planlamalarının üzerini çizerek iptal ettiği saptanan Demirhan'ın, lojmanından çıkarken nöbetçi askerlere "Askerler, kapıya polis geldiği zaman almayacaksınız, gerekirse vuracaksınız." diyerek verdiği emir, hakkındaki iddianamede yer buldu.

Demirhan'ın, birliğe girdiğinde yaptığı ilk iş de düzenlediği toplantıda "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan "sıkıyönetim direktifi"ni okumak oldu.

Bazı komutanların direktifin sahte olabileceğine yönelik sözlerine aldırmayan Demirhan, mahkemede ise "Darbe girişimi olduğunu karargaha girince öğrendim." şeklinde inkarda bulundu.

Demirhan'ın inkarına rağmen "Genelkurmay çatı davası"nda yargılanan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğamiral İrfan Arabacı ile birçok kez telefonda konuştuğunun belirlenmesi, iş birliğini gözler önüne serdi.

Darbe girişimi gecesi yaptıklarını ve verdiği emirleri inkar etse de tanık beyanları Demirhan'ı yalanladı.

POLİS TELSİZİNDE BİR ASKER

Demirhan, FETÖ'nün asker ve polis yapılanmalarının 15 Temmuz'da nasıl ortak hareket ettiğinin bir kanıtı niteliğindeki eylemiyle de çok konuşuldu. 
Darbe girişimi gecesi karargaha giriş ve çıkışları yasaklayan Demirhan, buna karşın, o tarihte pasif bir pozisyonda görevli bulunan ve yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'i ise içeri aldı.

Demirhan'ın, Dağdelen'e ait telsizden kentteki tüm polislere yapmaya çalıştığı sözde sıkıyönetim bildirisi anonsu, Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi görevlileri tarafından engellendi.

Yaptıkları iş birliğiyle dikkati çeken ikili, mahkeme safhasında ise bu birlikteliği inkar etmeyi seçti.

Demirhan, yargılama sırasında, Dağdelen'i tanımadığını ancak emniyetle irtibat için yardımcı olabileceği gerekçesiyle karargaha girmesine izin verdiğini iddia edip, o gece görevli il emniyet müdür vekiline ulaşamayınca koordinasyon sağlamak için telsizle konuştuğunu ileri sürdü.

Mahkeme başkanının soruları karşısında zor anlar yaşayan Demirhan, Dağdelen'in hakkında gözaltı kararı olduğunu bilmediğini ve bu kişinin limanın arkasından götürülmesi talimatını ise "insani duygularla" verdiğini iddia etti.

DARBE GİRİŞİMİNİ KARARGAHTAKİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

Darbe girişiminin başarısız olduğu gecenin sonunda hazır bekleyen botla kaçmayı planlayan ancak tanınmamak için işçi kıyafeti giyerek saklanmak için girdiği camide polislerce yakalanan Hasan Basri Dağdelen de mahkemede çelişkili ifadeler kullandı.

O gece evinde otururken kapının çaldığını anlatan Dağdelen, şunları kaydetti:

"Gelen bir astsubaydı, 'Garnizon komutanına suikast ihtimali var, Genelkurmay'da çatışma oluyor. Paşa sizi görmek istiyor.' dedi. Kimliğini gösterdi, 'Garnizonun emniyetle iletişim kurmaya çalıştığını, benim de orada bulunmam gerektiğini' iletti. Üst düzey kriz yönetimi uzmanı olduğum için gitmenin doğru olacağını düşündüm. Darbe girişimini, karargahta televizyon izlerken öğrendim."

Telsizini Demirhan'a emniyetle irtibat için verdiğini savunan Dağdelen, darbe girişimiyle alakasının olmadığını, birliğe gelen polisler ile içerideki askerler arasında çıkan gerginliği yatıştırmaya çalıştığını iddia etti.

Darbe girişimini öğrendikten sonra komutanlıktan ayrılmak istediğini öne süren Dağdelen, "Linç yemek istemedim. Kapıdaki bazı polislerle önceden husumetimiz vardı, kedi-köpek gibiydik. Komutana söyledim, botla gidebileceğimi iletti. Kaçmaya çalışmadım. Kaçmak istesem havadan, karadan kaçardım." ifadelerini kullandı.

Dağdelen, mahkeme başkanının, "Kamera kayıtlarını izledik. Komutanlıkta nereye gitsen arkanda silahlı adam var. Neden koruyorlar?" sorusu üzerine de "Bilmiyorum polisim, silaha alışkınım. Rahatsızlık duymadım." yanıtını verdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'da yangın faciası: 5 kişi öldü

Kayıp Zeynep'in ölümü kahretmişti! Kuzeni gözaltına alındı

Bakan Akar: Bunların devamı gelecek…

Sır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi