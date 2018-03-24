Danıştay'dan 'saat' kararı: İspatı şart

Ankara’da 20 yıldır avukatlık yapan Demirbağ, 24 Aralık 2016’da adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavına girdi. 45 yaşındaki Demirbağ, yaş sınırı gereği son kez başvurma hakkı olduğu sınava kol saatiyle katıldı. Sınav başladıktan yarım saat sonra görevliler, Demirbağ’ın saatini fark etti. ‘Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik’ gereğince adayların kol saatiyle sınava girmesi yasaklandığından bu durum tutanak altına alındı. Ancak Demirbağ’ın sınava devam etmesi kararlaştırıldı. ÖSYM, 13 Ocak’ta Demirbağ’ın sınavını geçersiz saydı. Demirbağ da işlemin iptali için dava açtı.

ösym itiraz etmişti



Ankara 5. İdare Mahkemesi, 23 Şubat’ta emsal bir karar vererek Demirbağ’ı haklı buldu. Kararda, “Kopya çekildiği yönünde belirleme yapılmadan, sadece yasaklanan objelerin sınav salonuna sokulduğunun tespiti üzerine sınavın geçersiz sayılması ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamaktadır” denilerek, sınavın geçersiz sayılmasına ilişkin işlem iptal edildi. ÖSYM bu karara itiraz etti. Ancak Danıştay 5. Dairesi itirazı reddederek kararı onadı.



