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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
AA
18.10.2018 - 18:35, Son GÃ¼ncelleme:

DanÄ±ÅŸtaydan "ÖÄŸrenci AndÄ±" kararÄ±

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DanÄ±ÅŸtaydan "ÖÄŸrenci AndÄ±" kararÄ±

DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi, ilkÃ¶ÄŸretim okullarÄ±nda uygulanan "Ã–ÄŸrenci AndÄ±"nÄ± kaldÄ±ran yÃ¶netmelik hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ iptal etti.

TÃ¼rk EÄŸitim-Sen, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lkÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinin "Ã–ÄŸrenci AndÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 12. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±ran dÃ¼zenlemenin iptali istemiyle DanÄ±ÅŸtayda dava aÃ§tÄ±.

DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesinin oy Ã§okluÄŸuyla aldÄ±ÄŸÄ± kararda, "Ã–ÄŸrenci AndÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± yÃ¶netmelik maddesinin, 8 Ekim 2013 tarihli Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lkÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik'in 1. maddesiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

EÅžÄ°TLÄ°K Ä°LKESÄ°

Anayasa'nÄ±n 10. maddesinde yer alan eÅŸitlik ilkesinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinden biri olan dÃ¼zenli idare ilkesi gereÄŸi idarenin dÃ¼zenleme yetkisine sahip olduÄŸu alanlarda hukuka uygun olan uygulamayÄ± saÄŸlamak adÄ±na objektif dÃ¼zenlemeler yapmasÄ± ve istikrarlÄ± uygulamalarda bulunmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen kararda, idarenin haklÄ± bir neden olmadan yerleÅŸik, istikrar kazanmÄ±ÅŸ uygulamalarÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu serbestiyi dÃ¼zenli idare ilkesine ve bu ilkenin baÄŸlÄ± olduÄŸu eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ± kullanmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸi bildirildi.

Hukuk gÃ¼venliÄŸinin; normlarÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir olmasÄ±nÄ±, bireylerin tÃ¼m eylem ve iÅŸlemlerinde devlete gÃ¼ven duyabilmesini, idarenin de dÃ¼zenleyici iÅŸlemlerde bu gÃ¼ven duygusunu zedeleyici yÃ¶ntemlerden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen kararda, Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n 1933'ten bu yana uygulandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Metinde yer alan kavram ve ilkelerin Anayasa'da anlamÄ±nÄ± bulan kavram ve ilkeler olduÄŸu, milli eÄŸitim sisteminin kanun ve yÃ¶netmelikle belirlenen, dÃ¼zenlenen temel amaÃ§larÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸu belirtilen kararda, "Ä°dari istikrar oluÅŸturacak biÃ§imde Ã§ok uzun zamandÄ±r bÃ¼tÃ¼n devlet okullarÄ±nda ve hatta Ã¶zel okullarda genÃ§ nesillerin anayasal vatandaÅŸlÄ±k temelinde aidiyetini gÃ¼Ã§lendiren ve Ã¶ÄŸrencilerde deÄŸer oluÅŸumuna katkÄ± sunan ve her sabah ders baÅŸlamadan Ã¶nce
okutulmasÄ± ÅŸeklinde uygulanan Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, ancak bu deÄŸiÅŸikliÄŸi hukuka uygun kÄ±lacak bir bilimsel gerekÃ§eye dayanmasÄ± halinde olanaklÄ±dÄ±r. Aksi tutum, idarenin sahip olduÄŸu dÃ¼zenleme yetkisini ve takdir hakkÄ±nÄ± hukuka uygun kullanmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelecektir." denildi.

PEDAGOJÄ°K FORMASYONÂ

Kararda, dava konusu dÃ¼zenlemeyle Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±lacak idarece yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ eÄŸitim biliminin gerekleri ve pedagojik formasyon ilkeleri bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirmeler iÃ§eren dava dosyasÄ±na sunulmuÅŸ araÅŸtÄ±rma, inceleme ve tespit bulunmadÄ±ÄŸÄ± da bildirildi.

SÃ¶z konusu Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n uygulanmaya baÅŸlamasÄ±ndan itibaren dayanaÄŸÄ±nÄ± teÅŸkil eden anayasal ve yasal kurallarda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± gibi bu kurallarÄ± ÅŸekillendiren ve metinde de yer alan toplumsal deÄŸer yargÄ±larÄ±nÄ±n ve ilkelerin deÄŸiÅŸmesinin de mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan kararda, ÅŸu tespitlere yer verildi:
"Dava konusu kararÄ± hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkÄ±nÄ± ve dÃ¼zenleme yetkisini kamu yararÄ± ve hizmet gerekleri uyarÄ±nca kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyacak yeterli bilimsel gerekÃ§enin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Devletini ve milletini ebediyete kadar yaÅŸatacak, Ã§aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ±n ve medeniyetin ortaÄŸÄ± ve Ã¶ncÃ¼sÃ¼ yapacak, toplumun ve kiÅŸilerin refah, huzur ve mutluluÄŸunu saÄŸlayacak yeni nesillerin yetiÅŸtirilmesi olan milli eÄŸitim sistemimizin temel amaÃ§larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesini iÃ§eriÄŸi itibarÄ±yla saÄŸlamaya yardÄ±mcÄ± olabilecek nitelikteki Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin deÄŸiÅŸikliÄŸin haklÄ± ve hukuksal temellere dayandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dava konusu dÃ¼zenlemede hukuka uyarlÄ±k gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸtir.

KaldÄ± ki davalÄ± idarenin savunma dilekÃ§esinde dile getirdiÄŸi andÄ±n uygun olmayan hava koÅŸullarÄ± ve fiziki koÅŸullarda dahi sÃ¶ylenmesine iliÅŸkin olarak ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hususlar, Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n Ã¶zÃ¼ne iliÅŸkin olmayÄ±p icra ediliÅŸ ÅŸekline iliÅŸkin olup, iddialar andÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±lacak nitelikte gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸtir."Â 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2018-2)Ä°ÅŸte Türkiye ve dünya gündemine dair geliÅŸmeler, son 24 saatte yaÅŸanan olaylar..
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