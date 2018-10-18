TÃ¼rk EÄŸitim-Sen, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lkÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinin "Ã–ÄŸrenci AndÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 12. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±ran dÃ¼zenlemenin iptali istemiyle DanÄ±ÅŸtayda dava aÃ§tÄ±.

DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesinin oy Ã§okluÄŸuyla aldÄ±ÄŸÄ± kararda, "Ã–ÄŸrenci AndÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± yÃ¶netmelik maddesinin, 8 Ekim 2013 tarihli Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lkÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik'in 1. maddesiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

EÅžÄ°TLÄ°K Ä°LKESÄ°

Anayasa'nÄ±n 10. maddesinde yer alan eÅŸitlik ilkesinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinden biri olan dÃ¼zenli idare ilkesi gereÄŸi idarenin dÃ¼zenleme yetkisine sahip olduÄŸu alanlarda hukuka uygun olan uygulamayÄ± saÄŸlamak adÄ±na objektif dÃ¼zenlemeler yapmasÄ± ve istikrarlÄ± uygulamalarda bulunmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen kararda, idarenin haklÄ± bir neden olmadan yerleÅŸik, istikrar kazanmÄ±ÅŸ uygulamalarÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu serbestiyi dÃ¼zenli idare ilkesine ve bu ilkenin baÄŸlÄ± olduÄŸu eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ± kullanmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸi bildirildi.

Hukuk gÃ¼venliÄŸinin; normlarÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir olmasÄ±nÄ±, bireylerin tÃ¼m eylem ve iÅŸlemlerinde devlete gÃ¼ven duyabilmesini, idarenin de dÃ¼zenleyici iÅŸlemlerde bu gÃ¼ven duygusunu zedeleyici yÃ¶ntemlerden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen kararda, Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n 1933'ten bu yana uygulandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Metinde yer alan kavram ve ilkelerin Anayasa'da anlamÄ±nÄ± bulan kavram ve ilkeler olduÄŸu, milli eÄŸitim sisteminin kanun ve yÃ¶netmelikle belirlenen, dÃ¼zenlenen temel amaÃ§larÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸu belirtilen kararda, "Ä°dari istikrar oluÅŸturacak biÃ§imde Ã§ok uzun zamandÄ±r bÃ¼tÃ¼n devlet okullarÄ±nda ve hatta Ã¶zel okullarda genÃ§ nesillerin anayasal vatandaÅŸlÄ±k temelinde aidiyetini gÃ¼Ã§lendiren ve Ã¶ÄŸrencilerde deÄŸer oluÅŸumuna katkÄ± sunan ve her sabah ders baÅŸlamadan Ã¶nce

okutulmasÄ± ÅŸeklinde uygulanan Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, ancak bu deÄŸiÅŸikliÄŸi hukuka uygun kÄ±lacak bir bilimsel gerekÃ§eye dayanmasÄ± halinde olanaklÄ±dÄ±r. Aksi tutum, idarenin sahip olduÄŸu dÃ¼zenleme yetkisini ve takdir hakkÄ±nÄ± hukuka uygun kullanmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelecektir." denildi.

PEDAGOJÄ°K FORMASYONÂ

Kararda, dava konusu dÃ¼zenlemeyle Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±lacak idarece yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ eÄŸitim biliminin gerekleri ve pedagojik formasyon ilkeleri bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirmeler iÃ§eren dava dosyasÄ±na sunulmuÅŸ araÅŸtÄ±rma, inceleme ve tespit bulunmadÄ±ÄŸÄ± da bildirildi.

SÃ¶z konusu Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n uygulanmaya baÅŸlamasÄ±ndan itibaren dayanaÄŸÄ±nÄ± teÅŸkil eden anayasal ve yasal kurallarda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± gibi bu kurallarÄ± ÅŸekillendiren ve metinde de yer alan toplumsal deÄŸer yargÄ±larÄ±nÄ±n ve ilkelerin deÄŸiÅŸmesinin de mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan kararda, ÅŸu tespitlere yer verildi:

"Dava konusu kararÄ± hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkÄ±nÄ± ve dÃ¼zenleme yetkisini kamu yararÄ± ve hizmet gerekleri uyarÄ±nca kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyacak yeterli bilimsel gerekÃ§enin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Devletini ve milletini ebediyete kadar yaÅŸatacak, Ã§aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ±n ve medeniyetin ortaÄŸÄ± ve Ã¶ncÃ¼sÃ¼ yapacak, toplumun ve kiÅŸilerin refah, huzur ve mutluluÄŸunu saÄŸlayacak yeni nesillerin yetiÅŸtirilmesi olan milli eÄŸitim sistemimizin temel amaÃ§larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesini iÃ§eriÄŸi itibarÄ±yla saÄŸlamaya yardÄ±mcÄ± olabilecek nitelikteki Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin deÄŸiÅŸikliÄŸin haklÄ± ve hukuksal temellere dayandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dava konusu dÃ¼zenlemede hukuka uyarlÄ±k gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸtir.

KaldÄ± ki davalÄ± idarenin savunma dilekÃ§esinde dile getirdiÄŸi andÄ±n uygun olmayan hava koÅŸullarÄ± ve fiziki koÅŸullarda dahi sÃ¶ylenmesine iliÅŸkin olarak ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hususlar, Ã¶ÄŸrenci andÄ±nÄ±n Ã¶zÃ¼ne iliÅŸkin olmayÄ±p icra ediliÅŸ ÅŸekline iliÅŸkin olup, iddialar andÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±lacak nitelikte gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸtir."Â

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