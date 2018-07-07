Danıştay'da ağır müebbet ve 80 yıl hapis

ANKARA 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 17 Mayıs 2006’da sanıkların araçlarını Danıştay binasının yakınında bulunan Necatibey Caddesi’ne park ettikleri, Alparslan Arslan’ın da Danıştay binasına girerek, 2. Daire Başkanlığı’na katına çıktığı anlatıldı.



Mütalaada ‘Arslan’ın bir görevliyi takip edip, toplantıdaki başkan ve üyelerine bir gazetede yer alan resimlerden teşhise çalışarak öldürmek kastıyla silahla ateş ettiği’ belirtildi. Arslan’ın daha sonra görevlilerce yakalanarak etkisiz hale getirildiği ve tanık beyanlarına göre de “Osmanlı’nın torunlarıyız, Allah’ın askerleriyiz’ şeklinde bağırdığı aktarıldı. Arslan’ın eylemi bizzat yaptığı belirtilen mütalaada “Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır’ın eylemlerinin sanık Alparslan’ın öldürme eylemine yardım etmek olduğu anlaşılmıştır” denildi. Arslan hakkında hâkim Mustafa Yücel Özbilgin’i öldürmekten bir kez ağır müebbet, hâkimler Mustafa Birden, Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve Ahmet Çobanoğlu’nu yaralamaktan 80 yıla kadar hapis talep edildi. Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır için ‘adam öldürme suçuna yardım ve adam öldürmeye teşebbüse yardım’ suçlarından 60 yıla kadar ceza istendi. Savcılık, tek tutuklu sanık Arslan’ın tutukluluğunun devamını, Yıldırım, Timuroğlu ve Sağır için adli kontrol kararı verilmesini talep etti.



Yargıtay’ın bozduğu davada sanıklara şu cezalar verilmişti:



Alparslan Arslan: 2 kez ağır müebbet ile 68 yıl 9 ay hapis ve 450 TL adli para cezası.

Osman Yıldırım: Bir kez müebbet ve 43 yıl 9 ay 15 gün.

Erhan Timuroğlu: Bir kez müebbet ve 43 yıl 11 ay 15 gün.

İsmail Sağır: Bir kez müebbet ve 43 yıl 11 ay 15 gün.

Tekin İrşi: 10 yıl 2 ay 15 gün.

Süleyman Esen: 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası.



