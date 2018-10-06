Danıştay'a inat 4. izin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut KARAKOYUN/DHA
06.10.2018 - 00:27, Son Güncelleme:

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İzmir Çeşme’ye bağlı Germiyan Mahallesi’ndeki taş ocağına verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı İzmir 5. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Karar, Danıştay tarafından da onandı. 3. kez ÇED’i iptal edilen taş ocağı için, mahkeme kararlarıyla alay edercesine 4. kez ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Detaylar şöyle:

RESMEN SUÇ İŞLENİYOR
Türkiye'nin ilk 'Slow Food Köyü' ilan edilen, geçimin zeytinden sağlandığı, hurma zeytinin yetiştiği tek yer olan Germiyan'da faaliyet gösteren tesis için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan ÇED başvurusuna yeniden onay çıkması, çevreciler ile mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ruhsat sahasının ve proje alanının büyük kısmı Hazine'ye ait bölge için hazırlanan proje dosyasında, ÇED alanının 0.98 hektar küçültülerek, 23.99 hektar olarak düzenlendiği belirtildi. Avukat Şehrazat Mercan, ocak sahasının küçültülmesinin olumsuzlukları gidermeye yetmediğini, verilen karar karşısında şaşkın olduklarını söyledi, “Burada resmen suç işleniyor" dedi. Yapılan küçük değişikliğin, işletmenin çevreye verdiği zararları ortadan kaldırmadığını kaydeden Mercan, taş ocağının yakınında zeytinlikler ile içme suyunun karşılandığı Kutlu Aktaş Barajı’nın olduğunu belirterek şöyle konuştu:

YETKİLİLER İÇİN SUÇ DUYURUSU
"Mahkeme kararının arkasından dolanıp, önüne geçiyorlar. Böylece hukuku uygulamıyorlar. Sözde bir değişiklik yapıldı ama her şey eskisinin aynı. Ocak, yine meranın sınırında, yine zeytinliklere zararı var. Aynı sorunlar devam ediyor. Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Yetkililer hakkında mahkeme kararlarını uygulamadıkları için suç duyurusunda bulunacağız. Yargı, 'Zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafede, toz, duman çıkaran, kimyevi atık bırakan işletmelere izin verilemez' diyor. Ancak emredici, bağlayıcı kararlara uyulmuyor. Bıktık artık. Mevcut ocak, hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarını sürdürecek. Bütün veriler aynı durduğu halde sadece küçük bir mera alanını proje sahası dışına çıkarmışlar. Bunu yapmaları, tesisin zararlarını önlemeye yetmiyor." 

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