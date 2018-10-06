Danıştay'a inat 4. izin
İzmir Çeşme’ye bağlı Germiyan Mahallesi’ndeki taş ocağına verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı İzmir 5. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Karar, Danıştay tarafından da onandı. 3. kez ÇED’i iptal edilen taş ocağı için, mahkeme kararlarıyla alay edercesine 4. kez ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Detaylar şöyle:
RESMEN SUÇ İŞLENİYOR
Türkiye'nin ilk 'Slow Food Köyü' ilan edilen, geçimin zeytinden sağlandığı, hurma zeytinin yetiştiği tek yer olan Germiyan'da faaliyet gösteren tesis için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan ÇED başvurusuna yeniden onay çıkması, çevreciler ile mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ruhsat sahasının ve proje alanının büyük kısmı Hazine'ye ait bölge için hazırlanan proje dosyasında, ÇED alanının 0.98 hektar küçültülerek, 23.99 hektar olarak düzenlendiği belirtildi. Avukat Şehrazat Mercan, ocak sahasının küçültülmesinin olumsuzlukları gidermeye yetmediğini, verilen karar karşısında şaşkın olduklarını söyledi, “Burada resmen suç işleniyor" dedi. Yapılan küçük değişikliğin, işletmenin çevreye verdiği zararları ortadan kaldırmadığını kaydeden Mercan, taş ocağının yakınında zeytinlikler ile içme suyunun karşılandığı Kutlu Aktaş Barajı’nın olduğunu belirterek şöyle konuştu:
YETKİLİLER İÇİN SUÇ DUYURUSU
"Mahkeme kararının arkasından dolanıp, önüne geçiyorlar. Böylece hukuku uygulamıyorlar. Sözde bir değişiklik yapıldı ama her şey eskisinin aynı. Ocak, yine meranın sınırında, yine zeytinliklere zararı var. Aynı sorunlar devam ediyor. Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Yetkililer hakkında mahkeme kararlarını uygulamadıkları için suç duyurusunda bulunacağız. Yargı, 'Zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafede, toz, duman çıkaran, kimyevi atık bırakan işletmelere izin verilemez' diyor. Ancak emredici, bağlayıcı kararlara uyulmuyor. Bıktık artık. Mevcut ocak, hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarını sürdürecek. Bütün veriler aynı durduğu halde sadece küçük bir mera alanını proje sahası dışına çıkarmışlar. Bunu yapmaları, tesisin zararlarını önlemeye yetmiyor."
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