Danıştay, Türk Eğitim-Sen’den Andımız için savunma istedi
DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) temyiz ettiği Andımız davasında Türk Eğitim-Sen’den savunma istedi. Kurul, davacı sendikadan savunma yazısı geldikten sonra karar verecek. Bu karar kesin nitelik taşıyacak.
Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘Öğrenci Andı’ başlıklı 12’nci maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 8’inci Dairesi, ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü oyçokluğuyla iptal etmişti.
MEB TEMYİZ ETMİŞTİ
Davalı MEB, bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda kararı temyiz etmişti. MEB, yürütmesinin durdurulmasını da istemişti. MEB’in temyiz istemini görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacı sendikadan savunma alındıktan sonra dosyayı görüşerek sonuçlandırmaya karar verdi.
‘30 GÜN SÜREMİZ VAR’
Davacı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB’in temyiz dilekçesinin önceki gün (31 Ekim) Danıştay tarafından kendilerine gönderildiğini, buna karşı bir cevap yazacaklarını belirterek, “30 gün süremiz var. Cevabı yolladıktan sonra Kurul bir değerlendirme yapacaktır” dedi.
Davalı sendika 30 gün içinde savunma yazısı yollayacak. Savunma geldikten sonra kurul davada son sözü söyleyecek.
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