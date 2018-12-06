Danıştay Savcısı: ‘TSK’daki türban serbestisi iptal edilsin’
Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) türban serbestinin iptali için geçen yıl Danıştay’da açtığı davada ilginç bir gelişme yaşandı.
Danıştay savcısı, dava konusu bu düzenlemenin laikliğe aykırı olduğunu ve iptali gerektiği yönünde görüş bildirdi. HKP, TSK Kıyafet Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, isteyen kadın subay ve astsubaylara türban takma yolunu açan değişikliğin iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Dava dilekçesinde, TSK’daki türban serbestisinin, Anayasa’daki laiklik ilkesine, Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarına aykırı olduğunu vurgulanarak, iptali talep edilmişti.
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Danıştay Savcısı’nın bu davada esas hakkındaki mütalaasını verdiği ortaya çıktı. Anayasadaki laiklik ilkesine vurgu yapılan 22 Kasım tarihli mütalaada özetle “... Anayasanın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez. Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının; kamu görevini yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar göreceği açıktır. Belirtilen nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptali gerekeceği düşünülmüştür” denildi. Bu mütalaanın Daire için bağlayıcılığı bulunmazken, kararı Daire verecek.
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