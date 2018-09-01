Danıştay saldırısıyla ilgili flaş iddia: Kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını düşünüyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDanıştay saldırısıyla ilgili flaş iddia: Kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını düşünüyorum
GeriGündem Danıştay saldırısıyla ilgili flaş iddia: Kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını düşünüyorum
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
01.09.2018 - 17:28, Son Güncelleme:

Danıştay saldırısıyla ilgili flaş iddia: Kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını düşünüyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, Osman Yıldırım'ın bu olayın kara kutusu olduğunu söyledi. Arslan, "Tetiği çekenin oğlum olmadığını, oğlumun ilaçla kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını, beyniyle oynandığını düşünüyorum. Bu işin bir kumpas olduğunu, oğlumun 13 yıldır suçsuz ve günahsız yere içeride yattığını düşünüyorum" dedi.

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan, ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verilmişti. Arslan'ın babası İdris Arslan mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi. Baba İdris Aslan, "Danıştay saldırısı dosyası karar bağlandı. Verilen kararın hiç de hukuki olmadığını düşünüyorum çünkü yeterince araştırma, inceleme yapılmadan karar verildi. Kanaatime göre Osman Yıldırım'ın muhakkak konuşturulması gerekiyordu. Bunu ben hakim beylere yazılı şekilde de bildirdim. Bu talebim dikkate alınmadı" dedi.

"Oğlumun ilaçla, kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını düşünüyorum"

Oğlu Alparslan Arslan'ın suçsuz olduğunu savunan Baba Arslan, "Dün karar verildikten sonra mahkeme heyetine dönerek dedim ki, bulunduğum taleplerin hiçbirisini araştırmadınız, kanaatime göre önceki mahkeme heyetlerini yaptığı gibi siz de dosyayı türkü çağırarak incelediniz. Eğer böyle olmasaydı, saldırıya uğrayan hakimlerle Alparslan'ı yüzleştirir, Alparslan'ın saldırıyı gerçekleştirenin olup olmadığını araştırırdınız, böylece gerçeğe ulaşırdınız. Ama maalesef bunlar yapılmadı. Bunu birçok kez söyledim. Tetiği çekenin oğlum olmadığını düşünüyorum. 12 yıldır sürekli bu konuyu araştırıyor inceliyorum. Benim elimdeki somut olmayan veriler ışığında düşündüğümde bu işi yapanın başkası olduğunu, oğlumun ise ilaçla kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını, beyniyle oynandığını düşünüyorum. Bu işin bir kumpas olduğunu, oğlumun 13 yıldır suçsuz ve günahsız yere içeride yattığını düşünüyorum. Bir kaç duruşmadır oğlum bunu katıldığı mahkemeye kendisi bizzat söylüyor. 'benim bu işlerle bir alakam yok, suçsuzum beraatimi talep ediyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

"Osman Yıldırım bu işin kara kutusu"

Osman Yıldırım'ın bu olayda bir kara kutu olduğunu dile getiren Arslan, "Osman Yıldırım mahkemede çokça konuştu ama az şey söyledi. Osman Yıldırım çok şey biliyor. Osman Yıldırım konuşturulmadıkça Danıştay saldırısı olayı aydınlatılamaz, bu düğüm çözülemez. Osman Yıldırım bu işin kara kutusu" dedi.
"Kararın ağır olduğunu bildiğimden büyük bir üzüntü yaşadım. Oğlum eski Alparslan değil, bütün görüşmelerimizde anormal olduğunu gözlemledim" diyen Arslan, dosyanın yeniden araştırılıp incelenmesini talep ederek çağrıda bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Danıştay saldırısıyla ilgili flaş iddia: Kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını düşünüyorum

İmam şoka uğradı! 105 bin lirayı aldı ve...

Aranırken evini uyuşturucu serasına çevirmiş

Gece evlilik yıl dönümünü kutladılar, sabah en büyük acıyı yaşadılar