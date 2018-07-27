Danıştay dosya sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Danıştay dosya sorgulama işleminin nasıl yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı ve e-Devlet üzerinden danıştay dosya sorgulama işlemi kolay bir yolla gerçekleşebiliyor. İşte detaylar.
Danıştay Dosya Sorgulaması için bir başka yolda e-devlet uygulaması, E-devlete giriş için TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi gerekmekte veya bazı bankaların internet bankacılığı aracılığıyla da giriş yapabilirsiniz.
e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı menüsüne gelebilir ve oradan da UYAP hizmetleri başlığı adı altında sorgulama yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için ayrıca ücret ödemenizde gerekmiyor.
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