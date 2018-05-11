Danıştay: Bize danışın

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör kuruluş yıldönümü konuşmasında, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemini vurgularken, 15 Temmuz darbe yargılamalarının hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yürütüleceğinden kuşku duyulmamasını istedi. Danıştay’ın istinaftan sonra iş yükünün yüzde 70 azaldığını ve idari görevlerinin eridiğini vurgulayan Güngör, hükümetten başta KHK’lar olmak üzere daha fazla konuda Danıştay’a danışmasını istedi. Danıştay’ın bu işlemlerde politik değerlendirmelerden kaçınacağını ve konuyu hukuka uygunluk, hizmet gerekleri ve kamu yararı yönüyle değerlendireceğini belirten Güngör, özetle şunları söyledi: “Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröristlere karşı eşsiz bir mücadele veren, insanlığa zeytin dalı uzatarak bölge halkının umudu haline gelen kahraman ordumuz ve emniyet güçlerimiz cesaret ve üstün başarılarıyla milletçe gururumuz olmuştur. Yargının bağımsızlığı devletin, tarafsızlığı ise hâkimlerin görev ve sorumluluğu altındadır.”



LİSTEDE OLANLAR ALINDI

DANIŞTAY’daki törene, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek yargı üyeleri ve davetliler katıldı. Bu yılki törene sadece listede adı yazılı davetliler girebildi ve basın alınmadı. Töreni sadece Anadolu Ajansı ve TRT izledi. Adı listede olmayan bazı mahkeme başkanı ve yargı mensupları kapıdan döndü.



