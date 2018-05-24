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    Danimarkalı turist kazada yaralandı

    Engin ANAK / DHA
    24.05.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada Danimarkalı Mia Marie Vesterlund (16) yaralandı.

    Alanya D-400 karayolu üzerinde bulunan Keykubat Bulvarı kavşağında, dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Abdullah Sabri E. (51) yönetimindeki 07 NN 243 plakalı otomobille Ahmet K.’nin (22) kullandığı 07 ND 0401 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Danimarkalı Mia Marie Vesterlund yaralandı. Motosiklet sürücüsü Ahmet K. kazayı yara almadan atlattı.

    Yaralı Vesterlund çevredekiler tarafından refüje taşındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mia Marie Vesterlund, ambulansla götürüldüğü Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

     

     

    Etiketler: turist kız , kaza , gündem
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