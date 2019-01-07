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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DHA
07.01.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Dan Bilzerian'ın davet ettiği İzmitli Ömer konuştu!

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Dan Bilzerian'ın davet ettiği İzmitli Ömer konuştu!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Ömer Okkalı (20), dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian tarafından Amerika'ya davet edildi. Bilet parası hesabına yatırılan Ömer Okkalı, Amerika'ya giderken hediye olarak İzmit pişmaniyesi ve Kocaelispor atkısı götürecek.

Kartepe'de yaşayan, bir akrabasına ait şirkette çalışan Ömer Okkalı'nın instagramda paylaştığı hikayeyi, ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian gördü. Bu andan sonra hayatı değişen Ömer Okkalı, Dan Bilzerian'a özel mesaj ile "Merhaba Dan Bilzerian. Senin çok büyük bir hayranınım. Amerika'ya gelmek istiyorum. Ancak bu imkansız görünüyor. Bana yardım edebilir misin?" yazdı. Kısa sürede cevap veren Dan Bilzerian ise "Sana yardım etmek için ne yapabilirim?" diyerek talebini iletmesi için Ömer ile telefon numarasını paylaştı. Dan Bilzerian'ın ekibi ile irtibata geçen Ömer Okkalı'nın hesabına aynı gün içerisinde bilet parası olarak 5 bin dolar yatırıldı. New York John F. Kennedy Havalimanı'na bilet alan Ömer Okkalı, ay sonunda Amerika'ya gidip Dan Bilzerian ile görüşmek için gün sayıyor.

'HESABIMA 5 BİN DOLAR GELDİ'

Dan Bilzerian'ın kendi hikayesine bakmasına inanamadığını söyleyen Ömer Okkalı, "Instagramda takılıyordum. Yatağımda uzanır vaziyetteydim. Hikaye paylaşmıştım. Bir baktım ki Dan görmüş. 'Allah Allah, ne alakası var? Hesabı mı hacklendi acaba?' diye düşündüm. Instagrama bir çıkıp tekrar girdim. Bu sefer ekran görüntüsü alıp arkadaşlarıma yolladım. Arkadaşlarım ilk başta yalan söylediğimi zannetti. Ben sefer Dan Bilzerian'ı da etiketleyerek instagramda paylaştım. 4-5 dakika geçmeden bir mesaj aldım. Tabii ben yerimde duramıyorum. Yataktan kalktım. Annemle babam uyuyordu. Ben, 'Ne oluyor?' diye düşünüyorum. Sonra hemen, 'Bir yol yapmam, bir şeyler söylemem lazım' diye düşündüm. Herkesin karşısına çıkmaz bu fırsat. Sonra ikinci mesajı attım ama halen inanmıyorum. İşin içinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ondan da çok çabuk cevap aldım. Bir numara paylaştı. Sonra New York'tan bir telefon geldi. Açtığımda İngilizce konuşan bir kadın vardı. Pek bir şey konuşamadım. Kem küm yaptım. Ne diyeceğimi bilemedim. 'Please speak Turkish' dedim. Bayağı bir saçmaladım. Tarzanca bir İngilizce oldu. Kadın bir şeyler daha söyledikten sonra telefonu kapattı. 15-20 dakika sonra tekrar telefon çaldı. O arada ben iş yerindeydim. Çok heyecanlandım. Başka bir yerlerden çeviri programı açmaya çalıştım. İkinci arayan bu kez Türkçe konuşuyordu. Buna da şaşırdım. Bana durumu anlattı. Mail adresi verdi. O adresten bilgilerimi yollamamı istedi. Ben başta inanamadım. Heyecandan 'Neden ben?' diye soramadım bile. Ne çabuk Türkçe konuşan birini bulup da bana ulaştılar, onu düşündüm. Bayağı bir tereddütte kaldım. Doğru mu, değil mi? Yoksa işin içinde başka bir olay mı var? Bayağı bir şaşkınlık geçirdim. Verdikleri adrese ıban numaram ve bir kaç özel bilgimi attım. Bu bilgileri atarken de daha kötü yerlere gidebilir diye bayağı korktum. Gün içerisinde hesabıma 5 bin dolar kadar bir para geldi" dedi.

'AİLEM HENÜZ BİLMİYOR'

Ailesinin henüz Amerika'ya gideceğini bilmediğini söyleyen Okkalı, "Annem, babam henüz bu durumu bilmiyor. Ben normalde bu kadar çabuk ünleneceğimi bilmiyordum. Bu olayın Türkiye'ye yayılacağını hiç tahmin etmiyordum. Sadece sosyal medyada yakın arkadaşlarım biliyordu. Yabancı insanlar da beni pek takip etmiyordu. Sadece tanıdıklarım vardı. Bu olayın sadece sosyal medyada bin takipçili bir sayfada paylaşılıp kalacağını düşünüyordum. Sonra bir gecede bütün Türkiye'ye yayıldı. Annem, babam henüz görmediler. Onlara bu akşam söylemeyi düşünüyorum ama nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum" diye konuştu.

İZMİT'İ TANITACAK

Dan Bilzerian'a pişmaniye hediye edeceğini söyleyen Ömer Okkalı, şöyle konuştu:

"Şu an sadece arkadaşlarım biliyor ve herkes çok şaşırıyor. Oraya gidince zamanımı en güzel şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Amacım özellikle İzmit'i tüm dünyaya duyurmak. Onun dışında Türkiye'ye güzel bir dönüş yapmak istiyorum. Dan'ın yanına Amerika'ya giderken, buradan İzmit Pişmaniyesi ve Kocaelispor atkısı ile gideceğim. Bunları ona hediye edeceğim, tüm dünyaya pişmaniyenin ve Kocaelispor'un namı yayılsın istiyorum."

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