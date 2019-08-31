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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
31.08.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Damatla ilgili karar gelini bayılttı

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Antalya'da kına gecesinden sonra evinin balkonundan önce havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 bekçiye ateş açan damat Okan Kuşbaş (18), düğün günü sevk edildiği mahkemede 'Kamu görevlisini silahla tehdit' suçundan tutuklandı. Damat cezaevine götürülürken, gelinliğiyle geldiği adliyede kararı duyan gelin Gülfer Yeleç (18), fenalaşarak bayıldı. Gelin yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

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  • Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı
  • Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı
  • Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı
  • Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı
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Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde dünyaevine girmeye hazırlanan Okan Kuşbaş ile Gülfer Yeleç için 29 Ağustos Perşembe günü kına gecesi düzenlendi. Yakınlarının katıldığı gecenin sonunda aynı mahalledeki evine giden damat, balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 bekçi, silah sesi üzerine sokağa geldi. İddiaya göre Okan Kuşbaş bu kez de bekçilere doğru ateş açtı. Bir kurşun, park halindeki araçları siper alan bekçilerin yanındaki aydınlatma direğine isabet etti. Bekçilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eve girerek aşırı derecede alkollü olduğu belirtilen Okan Kuşbaş'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.

DÜĞÜN YERİNE CEZAEVİNE

Geceyi polis merkezinde geçiren damat Okan Kuşbaş, işlemlerinin ardından düğünün yapılacağı 30 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gelin Gülfer Yeleç de kuaförden çıktıktan sonra nişanlısıyla düğün salonuna gitmek için adliyeye geldi. Gelinliğiyle gelen Gülfer Yeleç ve yakınları adliye bahçesinde beklerken Okan Kuşbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Kamu görevlisini silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

NİŞANLISINA SARILDI, KARARI ÖĞRENİNCE BAYILDI

Gülfer Yeleç, polis ekipleri eşliğinde adliyeden çıkan damada sarıldı. Bu sırada tutuklama kararını öğrenen Yeleç gözyaşı döktü. Damat Okan Kuşbaş, cezaevine götürülürken fenalık geçiren Gülfer Yeleç baygınlık geçirdi. Yakınları gelini kucakta taşıyarak götürdükleri otomobil ile hastaneye götürdü.

DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Çiftin yakınları, Okan Kuşbaş'ın aşırı alkollü olduğunu, eve gittikten sonra balkondan havaya ateş ettiğini, kimseye ateş edip tehditte bulunmadığını iddia etti. Yakınları, "Davetliler gelmişti. Adliyeden çıkıp düğüne gitmeyi düşünüyorduk. Damat tutuklandı, gelin bayıldı. Artık düğünü damat tahliye olunca yapacağız" dediler.

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