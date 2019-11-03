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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Damat tıraşı 48 bin... Berber Rafet Efendi evlilik parasına göz dikmiş

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Damat tıraşı 48 bin... Berber Rafet Efendi evlilik parasına göz dikmiş

Kocaeli’nde kendisini ‘evliya’ olarak tanıtarak mürit toplayan Rafet Efendi kod adlı Şaban Özdil’in, bir gencin evlilik için biriktirdiği 48 bin lirayı da ‘bağış’ adı altında aldığı ortaya çıktı. Asıl mesleğinin berberlik olduğu öğrenilen Özdil, “Evliya, şeyh ve mübarek değilim, aldığım en büyük sadaka 500 lira” dedi.

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Şaban Özdil hakkında şikâyetçi olan ailelerden biri Özdil’in kendine mürit yaptığı oğullarından 48 bin liralık ‘bağış’ aldığını anlattı. Baba İ.K.’nın anlatımına göre, oğlu T.K bir süre sohbetlerine devam ettiği Özdil’e bir başka müridi aracılığıyla ailesinin evlenmesi için biriktirdiği 48 bin lirayı bağışladı. Ailesinin itirazlarına rağmen bu parayı Özdil’e bağışlayan T.K., maaşını da bağışlayacağını söyledi.

‘ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI’

Müşteki anne ise oğlunu bir türlü ikna edemediklerini belirterek “Oğluma defalarca bu şahıstan uzak durmasını söyledik. Ancak bizi dinlemedi. Üniversite 3’üncü sınıftaydı, Rafet Efendi’nin tavsiyesi üzerine okulu bıraktı. Yakın tarihe kadar evlenmek istiyordu ancak yine bu şahsın tavsiyesi üzerine evlenmekten vazgeçti’ dedi.Aile, bağışın hukuka aykırı olduğunu belirterek Rafet Efendi ile görüşmek istedi. Ancak Rafet Efendi görüşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine onun müritlerinden biriyle bir çay ocağında buluştular. Asgari ücretle geçindiklerini, bu paranın zar zor biriktirdiklerini belirten aile, 48 bin lirayı geri istedi. Bu teşebbüsleri bir süre sonra sonuç verdi. Ailenin kararlığını ve durumun ciddiyetini gören Rafet Efendi bir süre sonra parayı T.K.’nın hesabına geri gönderdi.
Rafet Efendi lakaplı Şaban Özdil ise mahkemedeki savunmasında “Evliya, şeyh ve mübarek olduğum iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu zamana kadar aldığım en büyük sadaka 500 liradır” dedi.

AVUKAT GERİ ÇEKİLDİ

Rafet Efendi’nin asıl mesleğinin berberlik olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca Özdil’e baro tarafından atanan avukatın emniyetteki ifade süreci devam ederken “Daha fazla devam edemeyeceğim” diyerek Özdil’in müdafiliğinden çekildiği de anlaşıldı. Özdil hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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