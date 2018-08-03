Damattan takı sırası beklemek istemeyenler için ilginç çözüm!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDamattan takı sırası beklemek istemeyenler için ilginç çözüm!
GeriGündem Damattan takı sırası beklemek istemeyenler için ilginç çözüm!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
DHA
03.08.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Damattan takı sırası beklemek istemeyenler için ilginç çözüm!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damattan takı sırası beklemek istemeyenler için ilginç çözüm!

Denizli'de yaşayan, ses mühendisi ve gazeteci Atanail Altınoluk (27), 31 Ağustos'taki düğünü öncesi nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Altınoluk, sitede, düğüne gelemeyecekler ve takı sırası beklemek istemeyenler için güncel altın fiyatlarının yer aldığı, kredi kartından 9 taksite kadar ödemeyle takı takılması sağlanan linke de yer verdi.

Tekstil firmasında insan kaynakları müdür yardımcılığı yapan Sehernur Çağlayan (27) ile 31 Ağustos günü yapılacak düğünle dünyaevine girecek Atanail Altınoluk, internet sitesi hazırlamaya karar verdi. Altınoluk, düğün öncesi nişanlısı adına 'seherindugunuvar.com' isimli internet sitesi kurdu. Bir yandan düğünü için bastırdığı davetiyeleri dağıtan Altınoluk, diğer yandan kurduğu internet sitesiyle düğüne katılacak davetliler için yeri ve zamanını gösteren alanlar oluşturdu.

Altınoluk, kurduğu sitede, düğünde takı sırası beklemek istemeyenleri ve takı takmak isteyen; ancak gelemeyecek olanları da düşündü. Altınoluk, internet sitesinde, düğün davetiyesinin yanı sıra güncel altın fiyatları, düğün yeri, takı için online ödeme, 'Düğüne kaç gün kaldı?' gibi alanlara yer verdi. Düğünde takı sırası beklemek istemeyenler ya da gelemeyecek olanlar, internet sitesindeki online ödeme bölümüne girip, kredi kartlarından istedikleri miktarı ödeyince takı takmış sayılacak.

Damattan takı sırası beklemek istemeyenler için ilginç çözüm


Site için yaklaşık 10 bin TL'lik masraf yapan Atanail Altınoluk, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Örf, adet, geleneklerimize göre davetiyeleri zaten dağıtıyoruz. Ancak böyle bir internet sitesi de kurarak, hem farkındalık yaratmak istedim hem de anılarımızın ve fotoğraflarımızın depolanacağı alan oluşturdum. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp, alabilecek, izleyebilecek" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.08.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Damattan takı sırası beklemek istemeyenler için ilginç çözüm!

Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

CHP'de gözler o tarihe çevrildi

'Doktor'un villasında ele geçirildi