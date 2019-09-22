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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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22.09.2019 - 14:56, Son GÃ¼ncelleme:

KayÄ±npeder itiraf etti, ifadesi kan dondurdu

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KayÄ±npeder itiraf etti, ifadesi kan dondurdu

Gaziantep'te Ã¶nceki gÃ¼n kÄ±na gecesinde damadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kayÄ±npeder, ifadesinde cinayeti 20 gÃ¼n Ã¶nce planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ZanlÄ± M.G., "KÄ±zÄ±mÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Eser Efsane'ye kÄ±zgÄ±n ve Ã¶fkeliydim" dedi.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Åžahinbey ilÃ§esi ÃœÃ§oklar Mahallesi'nde Ã¶nceki gÃ¼n M.G.'nin evinin Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen kÄ±na gecesinde, Eser Efsane'nin (32) bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ve annesi Meryem Fidan'Ä±n yaralanmasÄ±yla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, kayÄ±npeder M.G.'nin arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gelinin 4 akrabasÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden M.G, yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce Eser Efsane'nin annesi Meryem Fidan ile kendilerini ziyarete geldiklerini ve kÄ±zÄ±nÄ± istediklerini anlattÄ±.

KÄ±zÄ±nÄ± vermeyi ilk Ã¶nce kabul etmediÄŸini ancak daha sonra kabul ettiÄŸini belirten M.G, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Kendi aramÄ±zda sÃ¶z, akabinde niÅŸan tÃ¶reni yaptÄ±k hatta resmi nikah yaptÄ±k. KÄ±zÄ±m ve Eser'in niÅŸanlÄ±lÄ±k sÃ¼reÃ§leri normal seyrinde ilerlerken bundan 20 gÃ¼n Ã¶nce damadÄ±m Eser, kÄ±zÄ±mÄ± gelinlik ve ev eÅŸyasÄ± bakmak bahanesiyle KahramanmaraÅŸ'a kaÃ§Ä±rdÄ±. EÅŸimle birlikte Eser'in en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan S.K'nin KahramanmaraÅŸ'taki iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nde beklemeye baÅŸladÄ±k. Eser'i ve kÄ±zÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼nce yanlarÄ±na gittik. Sonra Eser'in annesinin evine gidip konuÅŸtuk, zaman zaman tartÄ±ÅŸtÄ±k. Bana kÄ±zÄ±mÄ±n yerini bildiÄŸi halde bilmiyorum demesinden dolayÄ± Meryem Fidan'a ve kÄ±zÄ±mÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Eser Efsane'ye kÄ±zgÄ±n ve Ã¶fkeliydim."

SÃ¶z konusu konuÅŸmada 20 EylÃ¼l'de kÄ±na, 22 EylÃ¼l'de dÃ¼ÄŸÃ¼n merasimi iÃ§in sÃ¶zleÅŸtiklerini kaydeden M.G, aslÄ±nda Eser'i Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in fÄ±rsat kolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve anlaÅŸmÄ±ÅŸ gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KÄ±na merasiminin evlerinin Ã¶nÃ¼nde normal ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran M.G, "Eser'i kÄ±na merasiminde ibret olmasÄ± amacÄ±yla Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in fÄ±rsat kolluyordum. Bunun iÃ§in Ã¼zerime bir hafta kadar Ã¶nce bir bÄ±Ã§ak aldÄ±m. KÄ±na merasimi boyunca fÄ±rsat kolladÄ±m hatta bir ara damadÄ±m Eser'in yanÄ±nda oturdum ancak ortam hareketli olduÄŸundan eylemi gerÃ§ekleÅŸtiremedim. Saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda kÄ±na yakÄ±ldÄ±. KÄ±na yakÄ±ldÄ±ktan sonra kÄ±zÄ±mla damadÄ±m oynadÄ±lar. Oyun bittikten sonra kÄ±zÄ±m ve damadÄ±m kenara Ã§ekilmiÅŸlerdi ancak ayakta el ele tutuÅŸmuÅŸ halde duruyorlardÄ±. Ben uygun zaman olduÄŸunu anladÄ±m ve damadÄ±m Eser'in arkasÄ±ndan yaklaÅŸtÄ±m." beyanÄ±nda bulundu.

Belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Eser'i boÄŸazÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden M.G, bu esnada yanlarÄ±na gelen Meryem Fidan'Ä± da yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BÄ±Ã§aÄŸÄ± oÄŸluna verdiÄŸini, daha sonra OÄŸuzeli'nde bir yere gittiÄŸini ve polisler tarafÄ±ndan yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten M.G, Eser'i kafasÄ±nda kurduÄŸu plan doÄŸrultusunda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatta Ã¶ncesinde yakÄ±nlarÄ±na "Eser'e kimse karÄ±ÅŸmasÄ±n, onu ben Ã¶ldÃ¼receÄŸim." dediÄŸini iddia etti.

M.G, ilaÃ§ baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu ve olaydan Ã¶nce de 8 hap aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, damadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Cinayetle ilgili M.G'nin de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 4 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

Gaziantep'in Åžahinbey ilÃ§esinde Ã¶nceki gÃ¼n Eser ve D. Efsane Ã§iftinin kÄ±na gecesinde, gelinin yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanan damat hayatÄ± kaybetmiÅŸ, annesi ise aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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