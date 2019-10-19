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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Damat cinayetinde şok gelişme! Gelinini bu sözlerle suçladı

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Damat cinayetinde şok gelişme! Gelinini bu sözlerle suçladı

Düğünün ertesi günü kayınbiraderi tarafından öldürülen Tugay Keser’in annesi Canan Arıcakum, ''Oğlumun öldürülmesinde gelinimin etkisi var, şikayetçiyim.'' dedi.

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, İzmir'de düğün gününün sabahı 24 yaşındaki eniştesi Tugay Keser'i öldürdüğü için 36 yıla kadar hapsi istenen ve ilk kez hakim karşısına çıkan gelinin kardeşi Necati G. (24) duruşmada 'Mehdi' olduğu iddiası yineleyerek, silahı düğünde havaya ateş etmek için yanında taşıdığını öne sürdü. Oğlu Tugay Keser'in evlendikten sonra yaşayacakları evde cinayete kurban gitmesinden gelini Seren G'yi sorumlu tutan anne Canan Arıcakum ise, "Geleneklerimize göre damat gelini babasının evinden aldıktan sonra kalacakları eve götürür. Ben oğluma 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim ancak o bana ısrarla 'Seren o eve gitmemi söylüyor, kendisi de gelecekmiş' diye çıkıp gitti. Oğlumun öldürülmesinde gelinimin de etkisi var, şikayetçiyim" dedi.

RAPOR BEKLENİYOR

Keser ailesinin avukatı Metin İnan da, gelin Seren G'nin azmettirici olduğunu düşündüklerini ve onun hakkında da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan şikayetçi olacaklarını söyledi. Hakim, sanıkların cezai ehliyetlerinin olup olmadığı yönündeki raporların sonuçlarının beklenmesine tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı Aralık ayına erteledi.

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