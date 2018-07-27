Damat adayı olarak tanınan Birkan Key kimdir?

Evlendirme programlarına katılan damat adayı Birkan Key
'in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler'de silahla öldürüldü. Ablasının acısıyla isyan eden Birkan, "Artık bu kadın cinayetleri dursun. Başka kimse anasını bacısını kaybetmesin. Biz nasıl bir ülke olduk?" dedi. 23 yaşındaki Birkan Key ismini katılmış olduğu izdivaç programlarıyla duyurmuştu. Özel güvenlik görevlisi olan Birkan Key, gelin adaylarının özel görüntülerini sızdırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Katıldığı izdivaç programları sayesinde birçok takipçisini bulunan Birkan Key, fuhuş operasyonunda gözaltına alınmıştı.
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