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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
19.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Damadını pompalı tüfekle yaralayan kayınpederden ilginç savunma

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Damadını pompalı tüfekle yaralayan kayınpederden ilginç savunma

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iş yerini pompalı tüfekle basarak damadı Seçkin Selek ve kardeşi Sezgin Selek'i yaralayan kayınpeder Fahrettin Kerim Özel hakim karşısına çıktı. Öldürme amaçlı ateş etmediğini öne süren Özel, "Öldürmek isteseydim, cebimdeki domuz kurşunlarını kullanırdım" dedi.

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  • Damadını pompalı tüfekle yaralayan kayınpederden ilginç savunma
  • Damadını pompalı tüfekle yaralayan kayınpederden ilginç savunma
  • Damadını pompalı tüfekle yaralayan kayınpederden ilginç savunma
  • Damadını pompalı tüfekle yaralayan kayınpederden ilginç savunma
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçen yıl ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek Kardeşler'in Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli Fahrettin Kerim Özel, kızıyla 5 yıl önce evlenen ancak boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek ile konuşmak için dükkanına gitti. Özel, bir elindeki çantayı yere bırakıp diğer elinde örtüye sarılı halde getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, damadına ateş etti. Seçkin Selek ve iş yerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. İki kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan kayınpeder polisteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’ ve ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından dava açıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Fahrettin Kerim Özel ile Seçkin Selek, Sezgin Selek ve taraf avukatları katıldı.

'ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETMEDİM'

Özel, hakim huzurunda verdiği ifadesinde öldürme kastının olmadığını savunarak, "Kızımla damadımın boşanacağını öğrendim. İlk önce karışmadım, daha sonra boşanma dilekçesini okudum ve ses ile görüntü kayıtlarından bahsedildiğini gördüm. Kuşkulanmaya başladım. Birkaç kez damadımla konuşmak için işyerine gittim ancak sinirlerime hakim olamam diye vazgeçtim. Damadımın sosyal medya hesaplarına baktığımda ilginç videolar gördüm. Olay günü pompalı tüfeğimle damadımın iş yerine gittim. Korkutmak istemiştim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürmeyi düşünsem olay anında cebimdeki domuz kurşunlarını kullanırdım" dedi.

Domuz kurşunlarının neden cebinde olduğu sorulan sanık Fahrettin Kerim Özel, "Araçta kalmasın diye yanıma almıştım" cevabını verdi.

'SİNEM’İN SELAMI VAR, BURAYA KADAR'

Olayda yaralanan damat Seçkin Selek ise kayınpederinin kendisini öldürme amaçlı işyerine baskın yaptığını öne sürerek, "O dönemde eşimle boşanma aşamasındaydık. Bazı dizilerde rol aldım. Sosyal medya hesaplarımdan komik videolar, seslendirmeler paylaşıyorum. Kayınpederimin ilginç videolardan kastı budur. Evimize hırsız girmesinden dolayı eşimin de onayıyla eve güvenlik kamerası taktırdık. Ses ve görüntü kayıtları denen mevzu da budur. Evde kayıt cihazı falan yoktur. Olay günü sanık işyerime geldi ve ‘Sinem’in selamı var, bu iş buraya kadar’ dedi ve karın bölgeme ateş etti. Yaralı halde kaçmaya çalışırken de ateş etmeye devam etti. Yaralanmadan dolayı hala kolostomi poşetiyle yaşıyorum. Bir parmağımı kullanamıyorum. Sol kolumda atel var. Beni öldürmek için ateş etti" dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞ: EVDE KAYIT CİHAZI OLDUĞUNU ANLADIM

Sezgin Selek'in de şikayetçi olduğunu kaydettiği duruşmada dinlenen Seçkin Selek'in boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Selek ise "Eşim bana ‘sen arkadaşlarınla şunları konuşmuşsun’ dediğinde evde kayıt cihazı olduğunu anladım. Olaydan önce sosyal medya üzerinden tanımadığım bir kişiden ‘elimizde görüntülerin var’ şeklinde mesaj geldi. Bunları babamla paylaştım" diye konuştu.

Seçkin Selek’in avukatı Berk İpek, sanığın ifadesinin hayal ürünü olduğunu, olayın tasarlayarak, kasten öldürme teşebbüsüyle gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Müvekkilimin evinde hırsızlık olayı sonrası takılmış sensöre dayalı bir sitem vardır. Olağan dışı bir durum olduğunda müvekkilimin telefonuna sinyal gitmektedir. Bunun dışında bir kayıt cihazı yoktur. Sanık ifadesinde de kafasında bir şeyler kurduğunu ve işyerine sürekli gittiğini söylemiştir. Olay günü de iş yerinin yakınında müvekkilimin gelişini beklemiş, sonrasında da öldürme kastıyla ateş etmiştir. Bu durum olayın tasarlandığını göstermektedir. Kullandığı tüfek tek atışta 150, 200 saçma atmaktadır. Bununla ateş edilip öldürme kastının olmaması abesle iştigaldir" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ek süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İzmir’de kayınpederin işyeri baskını güvenlik kamerasındaİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, eşinden boşanmak üzere olan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek'in, kayınpeder F.K.Ö. tarafından yaralanmasıyla ilgili olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. F.K.Ö.'nün işyerine gelerek pompalı tüfekle ateş etmesi kameralara yansıdı. Olay, geçen 10 Ekim'de sabah saatlerinde, plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., 5 yıl önce kızıyla evlenip, şu an boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'le konuşmak için dükkanına gitti. Dükkana giren F.K.Ö., elindeki çantayı kenara bırakıp diğer elinde örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. Seçkin Selek ile işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan iki kardeşin de durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım dediği öğrenildi.
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