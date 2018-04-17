Damadın 'psikolojisi bozuldu', karar çıkmadı

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil hazır bulunurken ailesi ve taraf avukatları da salondaydı.

Kadir Demirel ile Esma Karanfil’in avukatlarından Ayşe Ergün, Cemil Karanfil’in olayı tasarlayarak yaptığını ileri sürerek “Savcı bir önceki mütalaasında sanığın maktulü 4 kez, eşini de 1 kez bıçakladığını belirtmiştir. Ancak Adli Tıp raporları ve dosyadan da anlaşılacağı üzere müşteki Esma Karanfil de 4 kez bıçaklanmıştır. Olayda maktulden ya da müştekiden kaynaklı haksız tahrik indirimi oluşturabilecek bir eylem ve durum bulunmamaktadır. Ayrıca sanığın olaydan sonra pişman olduğunu gösterir olgular da olmadığı aşikardır. Bu nedenle sanığa Kadir Demirel yönünden ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ Esma Karanfil yönünden de ‘tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından en üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Duruşma savcısı Şevket Hazar önceki duruşmada Cemil Karanfil için Kadir Demirel’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası, eşi Esma Karanfil’i de ağır yaralamasına ilişkin ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istediği mütalaasını tekrarladı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK SAÇI SAKALI DÖKÜLÜYOR"

Cemil Karanfil’in avukatı İrfan Öge söz alarak, “Müvekkilimin psikolojik rahatsızlığı vardır. Bu nedenle saçları ve sakalları dökülmektedir. Bir süredir bizimle ve ailesiyle görüşmemektedir. Ailesiyle henüz yeni yeni görüşmeye başlamıştır. Bu nedenle kendisiyle görüşüp savunmamızı hazırlamak için süre talep ediyoruz” dedi.

Karanfil’in diğer iki avukatı da meslektaşlarına katıldıklarını söyleyerek süre istedi.

Mahkeme heyeti dosyanın bulunduğu aşamayı göz önünde bulundurarak sanık avukatlarına son kez süre vererek duruşmayı erteledi.