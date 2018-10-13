'Damadın geliyor' demişler
Ankara’da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ş.A.’nın kendisini istismar eden ve çocuğunun babası olan 25 yaşındaki H.M.D. ile evlenebilmek için Ankara 4. Aile Mahkemesi’ne açtığı davaya, sığındığı Atatürk Çocuk Destek Merkezi’nin “evlilik akdinin tarafların iyilik haline katkı sağlayacağı” yönünde skandal bir rapor sunması büyük tartışma yarattı.
Hürriyet’in ulaştığı Atatürk Çocuk Destek Merkezi yetkilileri “Kanunsuz, etiğe uymayan hiçbir şey yok” sözleriyle raporu savundu.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada da Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Baba Halis A. ise Atatürk Çocuk Destek Merkezi’nin hazırladığı rapora tepki gösterdi: “Şikâyette bulundum. Ancak savcılık şikâyetimi dikkate almadı. Bu dosyada bir acayiplik var. Benim kızım reşit değil. Kızımın tehdit edildiğini düşünüyorum. Kızım küçük, evlenmesini istemiyorum. Kaldığı yurtta bir sıkıntı var. Kızımın yönlendirildiğini düşünüyorum. 10 Ekim tarihinde yapılan duruşma saatini beklerken, kurum görevlisi bize dönerek ‘Müstakbel damadınız geliyor’ dedi. Kızımı karşı tarafa gösteriyorlar”.
AİLENİN İTİRAZINA İSE RET
H.M.D. hakkında “reşit olmayanla ilişki” suçundan soruşturma sürerken Ş.A., 9 Temmuz tarihinde şikâyetini geri çekmiş, savcılık şikâyetin geri alınmasını gerekçe göstererek, H.M.D. hakkında takipsizlik kararı vermişti. Anne Filiz A., savcılığın verdiği takipsizlik kararına itiraz etti. Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği, “Kararın dayandığı gerekçelerin usül ve yasaya uygun olduğu” şeklindeki tek cümlelik gerekçeyle 28 Ağustos’ta itirazı reddetti.
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