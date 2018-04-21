DamadÄ±n cevabÄ± nikahÄ± iptal ettirdi

Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice KoÅŸman ve Turgut DinÃ§eri dÃ¼n nikah masasÄ±na oturdu. Nikah memuru Ali AkÃ§a'nÄ±n "Hatice KoÅŸman'Ä± eÅŸ olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat DinÃ§eri, "HayÄ±r demek ne mÃ¼mkÃ¼n" cevabÄ±nÄ± verince nikah memuru Ali AkÃ§ay nikahÄ± iptal etti.Â Â Â Â Â

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± memur, nikahÄ± kÄ±ymaya ikna olmayÄ±nca gerginlik yaÅŸandÄ±.Â Â Â Â Â

GÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur AkÃ§a'yÄ± ikna edemeyince nikah iÅŸlemleri iptal edildi.Â Â Â Â Â Â