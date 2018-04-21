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    DamadÄ±n cevabÄ± nikahÄ± iptal ettirdi

    AA
    21.04.2018 - 18:48 | Son GÃ¼ncelleme:

    MANÄ°SAâ€™daki evlilik tÃ¶reninde nikah memurunun "eÅŸ olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damadÄ±n "HayÄ±r demek ne mÃ¼mkÃ¼n" sÃ¶zleriyle cevap vermesi Ã¼zerine nikah iptal edildi.Â Â Â Â Â

    Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice KoÅŸman ve Turgut DinÃ§eri dÃ¼n nikah masasÄ±na oturdu. Nikah memuru Ali AkÃ§a'nÄ±n "Hatice KoÅŸman'Ä± eÅŸ olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat DinÃ§eri, "HayÄ±r demek ne mÃ¼mkÃ¼n" cevabÄ±nÄ± verince nikah memuru Ali AkÃ§ay nikahÄ± iptal etti.Â Â Â Â Â 

    Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± memur, nikahÄ± kÄ±ymaya ikna olmayÄ±nca gerginlik yaÅŸandÄ±.Â Â Â Â Â 

    GÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur AkÃ§a'yÄ± ikna edemeyince nikah iÅŸlemleri iptal edildi.Â Â Â Â Â Â 

    Etiketler: manisa , gÃ¼ndem
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