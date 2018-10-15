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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
15.10.2018 - 21:38, Son Güncelleme:

Damada ilginç takı! Davetliler şaştı kaldı

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Damada ilginç takı! Davetliler şaştı kaldı

Niğde'de bir düğünde damadın arkadaşları evlenen çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti.

Niğde'de bir düğün salonunda yapılan törenle Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut dünya evine girdi. Damadın arkadaşları takı töreni sırasında, davetlilerin şaşkın bakışları altında genç çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti. Damadın arkadaşı ve olayın fikir babası Ömer Yücel, Dinamit Gençlik adı altında gruplarının olduğunu ve grup üyesi 8 arkadaşın birbirlerini çok sevdiğini söyledi. Geçen yıl bir başka arkadaşlarının düğününde de yangın tüpü hediye ettiklerini belirten Yüce, "Farklı ve eğlenceli bir şey ortaya koymak için bunu yaptık. Onur kardeşimiz arabaları çok seviyor. Ona da arabasıyla ilgili olarak egzoz taktık. Yangın tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiği için yanında onu da verdik. Kardeşimiz çok sevindi ve çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Herkes çok eğlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımız evlenince farklı hediyeler vereceğiz. Kardeşimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz" dedi.

Damada ilginç takı Davetliler şaştı kaldı

ARABAMA TAKTIRACAĞIM

Durum karşısında şaşkına dönen damat OnurTurgut, "Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangın tüpü taktıklarında ben de vardım. Ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egzozu arabama taktıracağım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (15.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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