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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.05.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldı

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Damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gün, 3 gece süren aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline ise 1 kilo altın takıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Çiçekli Mahallesi’nde Jirki aşiretine mensup Nurettin Aldemir’in oğlu Mustafa Aldemir’in düğünü 3 gün 3 gece sürdü. Jirki, Gevdan, Mamhuran, Goyan aşiretlerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen davetliler, gelin ve damadı takı yağmuruna tuttu. Köy meydanında asılan dev Türk bayrağı altında Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde 3 gün 3 gece halaylar çekilen düğünde 22 koyun kesildi, 1 ton pirinç tüketildi.

Damadın babası Nurettin Aldemir, oğlunun düğününe gelenlere teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Aldemir, "Oğlumun düğününe katılan tüm aşiret liderlerimize ve akrabalarımıza çok teşekkür ederim. Türkiye’nin her yerinden buraya geldiler, 3 gün düğünümüz sürdü. Çok mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Damat Mustafa Aldemir ise, "Yıllardır birbirimizi seviyorduk ve bunu taçlandırmak istedik. Çok şükür şimdi evlendik. Düğünümüze gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında bu güzel anı yaşadığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Jirki aşiretine mensup Aldemir ailesinin düğününde gelin ve damada takılan para ve altınlar ise dudak uçuklattı. Damada 200 bin lira, geline ise 1 kilo altının takıldığı düğünde Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

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